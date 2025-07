Receta sin harina y sin azúcar de torta proteica de limón: ideal para acompañar con el mate.

Existe una receta sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar para preparar una torta proteica de limón, ideal para los desayunos y las meriendas. Si querés algo dulce y rico para acompañar con el mate, café, te, chocolatada o la bebida de tu preferencia, esta receta te va a encantar. No solamente es muy fácil de preparar, sino que además no lleva nada de harinas refinadas ni azúcar, ideal para quienes sufren de celiaquía, sensibilidad al gluten no celíaca, problemas gastrointestinales o bien quieren llevar un estilo de alimentación más antiinflamatorio.

El azúcar y las harinas refinadas son dos de los principales componentes que producen inflamación intestinal. Por esta razón, eliminarlos o disminuir al máximo su consumo puede ser muy efectivo si sufrís de síntomas como inflamación, dolor abdominal, gases, diarrea, constipación, entre muchos otros. Además, esta receta es alta en proteínas y queda deliciosa. La receta fue compartida por Eve Cocina, una usuaria de TikTok (@evecocinaybienestar), brand manager y creadora de contenido especializada en bienestar y cocina antiinflamatoria. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video para ver la receta completa.

Receta sin harina y sin azúcar de torta proteica de limón

Ingredientes (para un molde de 12 a 14 cm)

2 huevos grandes.

½ taza de ricota magra o yogur griego natural sin azúcar.

Jugo de ½ limón .

Ralladura de limón.

2 cdas de endulzante (maple sin azúcar, eritritol, xilitol o stevia).

½ taza de leche en polvo o 1 scoop de proteína en polvo.

1 cdita de polvo para hornear.

Preparación