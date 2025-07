Receta sin harina, sin gluten y sin manteca de bizcochitos caseros para el mate: saludables y livianos.

Existe una receta de bizcochitos light sin harina y sin manteca que podés preparar en casa muy fácil y con pocos ingredientes. Como no lleva harinas, es sin TACC libre de gluten, ideal para personas celíacas, sensibles al gluten o bien que quieren llevar un estilo de vida más saludable. Si no querés o no podés consumir manteca, también es una excelente opción. No es necesario que renuncies a los bizcochitos, simplemente alcanza con buscar ingredientes alternativos más saludables que se puedan reemplazar.

Los bizcochitos son un clásico para acompañar el mate, pero al comprar los ultra procesados de paquete, dejan de ser una opción viable y saludable para todos los días. Afortunadamente, esta receta es apta para celíacos, sensibles al gluten y personas que quieran comer más sano, libre de harinas refinadas y grasas saturadas. Son fáciles de preparar y caen mucho más livianos que los tradicionales.

Receta de bizcochitos saludables sin harina, sin gluten y sin manteca.

Ingredientes

1 taza de harina de avena.

1 huevo.

2 cucharadas de aceite de coco o de oliva (girasol también podés, pero estas son alternativas más saludables).

1 cucharadita de polvo de hornear.

Sal a gusto.

Preparación