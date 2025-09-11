¿Es saludable el yogur griego? Qué es lo que indican especialistas.

Muchas preparaciones gastronómicas utilizan yogur griego, con el tiempo ha ganado popularidad como uno de alimentos recomendados en dietas para bajar de peso y mejorar la salud intestinal, pero ¿realmente es tan beneficioso como se cree? Especialistas en nutrición analizaron sus propiedades.

¿Es saludable el yogur griego?: la opinión de los especialistas

Destacado por su textura cremosa y su alto contenido de proteínas, las personas suelen considerar el yogur griego más saludable que el tradicional. Los expertos en nutrición aseguran que tiene muchísimos beneficios. Entre ellos se encuentran:

Ofrece una gran cantidad de vitaminas y proteínas

El yogur griego es más concentrado y contiene más proteínas que el yogur normal. Por ejemplo, un envase de 150 gramos contiene 15,4 gramos de proteínas, es decir más del doble de la cantidad que contiene el yogur regular y más de una cuarta parte de las proteínas que necesita diariamente un adulto de unos 72,5 kilos. (Sin embargo, colar el suero no hace que el yogur griego sea más nutritivo en general; por ejemplo, el yogur regular suele tener más calcio).

De acuerdo a Ethan Balk, profesor asociado de Nutrición Clínica de la Universidad de Nueva York, este tipo de yogur es una fuente “completa” de proteínas. Lo que significa que contiene los nueve aminoácidos que el cuerpo humano necesita porque no puede fabricar por sí mismo.

En ese sentido se destaca por contener vitamina B12 que contribuye a la formación de glóbulos rojos, al mantenimiento de la energía y al funcionamiento óptimo del sistema nervioso.

Es perfecto para la salud del intestino

Todos los yogures contienen probióticos. Es decir poseen las “bacterias buenas” que ayudan a mantener sano el microbioma intestinal y que, además, pueden ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer.

De acuerdo a un estudio que realizó Andrew T. Chan, gastroenterólogo del Hospital General de Massachusetts y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, se determinó que el yogur puede prevenir el cáncer. El especialista realizó un seguimiento de más de 130.000 adultos durante varias décadas y notó que quienes comían yogur al menos dos veces por semana tenían un 20 por ciento menos de probabilidades de desarrollar un tipo de cáncer de colon que quienes comían yogur menos de una vez al mes.

Cómo hace yogur griego casero: el paso a paso

Ingredientes

Un litro de leche.

Un yogur neutro.

Dos cucharadas de leche en polvo.

Cómo lo preparo paso a paso