Catherine Fulop y una polémica frase sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela, que llevó al secuestro de Nicolás Maduro, conmocionó al mundo entero. Líderes de muchos países se pronunciaron respecto de este accionar que vulnera los más fundacionales cimientos del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Desde luego, muchas importantes personalidades venezolanas dieron su parecer: desde aquellos que celebraron la operación librada desde el norte, hasta los que condenaron su intromisión. En la Argentina, una de las venezolanas más conocidas es Catherine Fulop, quien por supuesto también se explayó al respecto y dejó una reflexión más que polémica.

Estados Unidos secuestró tanto a Nicolás Maduro como a su esposa.

¿Qué dijo Catherine Fulop sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela?

La modelo habló en LN+ y manifestó su alegría con la intervención de Estados Unidos, algo que ya había dejado entrever en sus redes sociales, proclamando que Venezuela por fin iba a tener su libertad. Sin embargo, fue cuestionada respecto a si no cree que Donald Trump ejecutó esta maniobra con el afán de hacerse con la cuantiosa reserva de petróleo que tiene la nación con capital en Caracas.

Lejos de titubear, expresó contundente: "A mí dame un país libre. Donde yo pueda entrar y salir. Donde la gente pueda comer, donde la gente pueda vivir dignamente. Todo lo demás, ¿sabés qué?, se los regalo. ¿Entiendes? Maldito petróleo, maldito aluminio. Todas esas riquezas que tiene Venezuela, ¿para qué? Para que nos roben cuando vienen unos y vienen otros. Yo lo que quiero es que mi país sea libre".

Esto desde luego trajo aparejadas reacciones diversas en las redes sociales, con una buena cantidad de usuarios que se mostraron enojados por su postura.