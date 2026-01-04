Ejercicio en casa: las 7 actividades claves para quemar grasa en verano

Las fiestas ya quedaron atrás y para muchos el inicio de un nuevo año es el momento oportuno para comenzar nuevas actividades como un curso, un deporte o actividad física en casa. Esta última alternativa es una de las más económicas y más accesible en cuanto a horarios.

Empezar a hacer ejercicio en casa puede resultar un desafío ya que al inicio no se cuentan con los elementos básicos, como una colchoneta o pesas. Pero esto no debe ser un impedimento para hacer una actividad fisica.

Para quemar grasa en casa se pueden combinar ejercicios cardiovasculares (burpees) con entrenamiento de fuerza (sentadillas, zancadas, planchas) en rutinas cortas de alta intensidad o de duración moderada, como circuitos de 40 segundos de trabajo y 20 de descanso, repitiendo varias rondas, siempre incluyendo calentamiento y estiramiento, y complementando con una alimentación saludable.

En el caso de los adultos, la recomendación general es hacer al menos 150-300 minutos de ejercicio aeróbico moderado o 75-150 minutos de ejercicio vigoroso por semana.

Los 7 ejercicios para quemar grasa en casa

Según la plataforma italiana para entrenar en casa Buddyfit, los ejercicios aeróbicos aumentan el ritmo cardíaco y respiratorio durante un tiempo prolongado. Estos son ideales para:

‍Quemar calorías y grasa corporal;

Mejorar la resistencia cardiovascular y pulmonar;

Favorecer la circulación y el metabolismo;‍

Elevar tus niveles de energía y bienestar mental.

‍Los mejores ejercicios aeróbicos para quemar grasa en casa son:

Jumping Jacks: hay que saltar abriendo las piernas y los brazos, luego volver a la posición inicial. Hacer tres series de 30 segundos.

hay que saltar abriendo las piernas y los brazos, luego volver a la posición inicial. Sentadillas con salto : bajar como una sentadilla normal y salta al subir. Hacer tres series de 10 a 12 repeticiones.

: bajar como una sentadilla normal y salta al subir. Mountain Climbers (corredores): en posición de plancha, lleva las rodillas al pecho alternando rápidamente. También se lo conoce como "escalador". Una serie de 20.

(corredores): en posición de plancha, lleva las rodillas al pecho alternando rápidamente. También se lo conoce como "escalador". Burpees: combina flexión, salto y elevación de brazos (opcional: sin flexión si es muy intenso). Una serie de 4 a 10.

combina flexión, salto y elevación de brazos (opcional: sin flexión si es muy intenso). Plancha: mantener el cuerpo recto apoyado en antebrazos y puntas de los pies (30-60 seg).

mantener el cuerpo recto apoyado en antebrazos y puntas de los pies (30-60 seg). Abdominales en bicicleta: acostado, lleva codo a rodilla contraria, alternando.

acostado, lleva codo a rodilla contraria, alternando. Zancadas: dar un paso largo hacia adelante y baja ambas rodillas, alterna piernas.

¿Cómo maximinar los resultados?