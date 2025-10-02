EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin azúcar y sin harina: lemon pie saludable, keto y alto en proteínas, refrescate y delicioso

Así es como podés preparar un delicioso y saludable lemon pie keto, sin nada de azúcares ni harinas refinadas, exquisito y muy refrescante.

02 de octubre, 2025 | 16.05

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un delicioso lemon pie saludable, keto y alto en proteínas. Si querés llevar una alimentación más saludable sin renunciar a las comidas dulces, esta receta te va a encantar.

Además, es fácil de preparar en casa y muy refrescante para estos días primaverales. Hay muchas formas de preparar lemon pie sin azúcar y sin harina, perfecto para todas aquellas personas que no puedan o no quieran consumir harinas y/o azúcares refinadas. El stevia le da mucho dulzor, mientras que el limón le da un toque ácido en su punto justo.

Esta receta fue compartida por Ja´u Keto, quien comparte diferentes recetas keto en sus redes sociales. Además, es alto en proteínas ya que lleva cinco huevos, perfecto para quienes busquen aumentar su masa muscular. A diferencia del lemon pie tradicional, este no lleva merengue, pero queda igual de sabroso y delicioso.

Receta de lemon pie keto sin azúcar y sin harina

Ingredientes

Para la base:

  • 170gr de harina de almendras

  • 2 cdas de stevia (o al gusto)

  • 2 cdas de aceite de coco

  • 1 cdita de esencia de vainilla

  • 1 tartera para prepararla

Para el relleno: 

  • 5 huevos (3 enteros + 2 claras)

  • Jugo de 4 limones

  • Ralladura de los limones

  • Stevia al gusto

  • 100 g de manteca

Preparación

  1. Mezclá los ingredientes de la base (la harina de almendras, el stevia, el aceite de coco y la esencia de vainilla).

  2. Te tiene que quedar una masa que sea capaz de moldearse. Llevala a la tartera, pinchá y horneá 20 min a 180 °C.

  3. Para el relleno, mezclá huevos, jugo, ralladura y stevia.

  4. Cociná esta mezcla a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que se espese bien.

  5. Agregá la manteca, integrá y volcá sobre la base.

  6. Dejala enfriar en la heladera mínimo medio día.

  7. Decorá con limón.

  8. ¡Listo! A disfrutar.

