Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un delicioso lemon pie saludable, keto y alto en proteínas. Si querés llevar una alimentación más saludable sin renunciar a las comidas dulces, esta receta te va a encantar.
Además, es fácil de preparar en casa y muy refrescante para estos días primaverales. Hay muchas formas de preparar lemon pie sin azúcar y sin harina, perfecto para todas aquellas personas que no puedan o no quieran consumir harinas y/o azúcares refinadas. El stevia le da mucho dulzor, mientras que el limón le da un toque ácido en su punto justo.
Esta receta fue compartida por Ja´u Keto, quien comparte diferentes recetas keto en sus redes sociales. Además, es alto en proteínas ya que lleva cinco huevos, perfecto para quienes busquen aumentar su masa muscular. A diferencia del lemon pie tradicional, este no lleva merengue, pero queda igual de sabroso y delicioso.
Receta de lemon pie keto sin azúcar y sin harina
Ingredientes
Para la base:
-
170gr de harina de almendras
-
2 cdas de stevia (o al gusto)
-
2 cdas de aceite de coco
-
1 cdita de esencia de vainilla
-
1 tartera para prepararla
Para el relleno:
-
5 huevos (3 enteros + 2 claras)
-
Jugo de 4 limones
-
Ralladura de los limones
-
Stevia al gusto
-
100 g de manteca
Preparación
-
Mezclá los ingredientes de la base (la harina de almendras, el stevia, el aceite de coco y la esencia de vainilla).
-
Te tiene que quedar una masa que sea capaz de moldearse. Llevala a la tartera, pinchá y horneá 20 min a 180 °C.
-
Para el relleno, mezclá huevos, jugo, ralladura y stevia.
-
Cociná esta mezcla a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que se espese bien.
-
Agregá la manteca, integrá y volcá sobre la base.
-
Dejala enfriar en la heladera mínimo medio día.
-
Decorá con limón.
-
¡Listo! A disfrutar.