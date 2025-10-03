Se hacen con 5 ingredientes y en 10 minutos: receta de barritas heladas de yogur, frutilla y chocolate, refrescantes y deliciosas.

Hay una receta de barritas heladas de yogur, frutilla y chocolate que es muy fácil de hacer en casa con pocos ingredientes. Además de ser una alternativa mucho más saludable que los helados de heladería, es muy práctica para sacar los antojos de algo dulce en días de calor. Además, al tener yogur, granola y frutilla, son una opción muy nutritiva.

La receta fue compartida por Agus Liporace, creadora de contenido saludable. Además de los ingredientes, vas a necesitar una budinera para prepararlas. Si no contás con una, podés usar un molde no tan grande que se le asemeje. Se preparan en 10 minutos, pero tené en cuenta que al ser un postre helado, necesitan unas 3 o 4 horas de frío adentro del freezer o congelador. Son una opción perfecta para estos días primaverales y calurosos.

A diferencia de los helados, el yogur aporta mucha más proteína. Si no podés o no querés consumir azúcar, podés preparar este postre con yogur sin azúcar. Las frutillas aportan fibra, al igual que la granola que se usa para la base. Para el chocolate derretido que va en la capa superior, podés usar un chocolate común o uno dietético (cacao al 70%, una alternativa mucho más saludable). También podés experimentar con otras frutas si no te gusta la frutilla o querés probar con otra, como banana, arándanos o duraznos.

Receta de barritas de yogur, frutilla y chocolate

Ingredientes

Granola (cantidad necesaria, para la base de las barritas)

2 cucharadas de miel

1/4 de frutillas

1 pote de yogur natural (puede ser sin azúcar)

Opcional: 6 cucharadas de leche hirviendo y una de gelatina en polvo sin azúcar, para darle textura al helado

Chocolate amargo (puede ser sin azúcar al 70%) derretido. Opcional: si querés, podés sumar una cucharada de mantequilla de maní y coco rallado para tirarle encima.

Preparación