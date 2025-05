Delicia saludable: receta viral de torta helada apta SIBO, sin TACC libre de gluten, sin lactosa ni azúcar.

Existe una receta de torta helada apta SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado) e ideal para personas celíacas o intolerantes al gluten que se volvió viral en las redes sociales. Cada vez hay más personas que sufren de SIBO, SII (Síndrome de Intestino Irritable), celiaquía o intolerancia al gluten, y por esta razón, las recetas sin TACC, sin lactosa y sin azúcar son cada vez más populares entre los usuarios de las plataformas.

Quienes sufren de alguna de estas condiciones, no pueden consumir nada que contenga gluten, lactosa, azúcares ni edulcorantes fermentables, y por esta razón, cuesta mucho encontrar recetas de postres que no interfieran con la dieta adecuada. Una usuaria de TikTok (@michelle.bercoff) compartió en su perfil una receta de torta helada apta SIBO, sin TACC libre de gluten, sin lactosa y sin azúcar, ideal para calmar esos antojos. Es muy fácil de preparar y tiene un sabor tan dulce que ni siquiera te vas a dar cuenta de que estás comiendo algo saludable. Aunque no tengas SIBO o puedas consumir estos ingredientes mencionados, es una alternativa muy saludable para cualquier persona.

Receta de torta helada apta SIBO, sin TACC libre de gluten, sin lactosa ni azúcar

Ingredientes

Para esta receta, vas a necesitar los siguientes ingredientes: almendras (200 gr), dátiles (200 gr), mantequilla de maní sin azúcar (cantidades a ojo), cacao amargo en polvo (cantidad a ojo), stevia (cantidad a gusto), frutos rojos (pueden ser congelados o frescos) y leche y/o crema deslactosada (también pueden ser veganos, pero deben ser sí o sí sin azúcar).

El paso a paso

"Lo primero que vas a hacer es lavar bien los dátiles y procesarlos en una multiprocesadora con un poco de almendras para formar una base. La vas aplastando con una cucharita. Vas a ver que el caramelo del dátil va a hacer que sea muy fácil formar esa base", explica la tiktoker. Luego, tenés que formar una capa con mantequilla de maní. Podés ayudarte con una espátula para esparcirla correctamente.

La tercera capa es de frutos rojos, que se deben distribuir entre la mantequilla. "Podés usar cualquier fruto rojo, yo usé frutos rojos congelados, de esos que se venden en supermercados, que vienen con frambuesas, moras y arándanos", sigue. Por último, hay que preparar la cobertura de chocolate. "Y acá viene la parte más importante: la de preparar el cacao. Si vos no tenés problemas digestivos, podés comprarte cualquier tableta de chocolate y la derretís al fuego. Yo, como no puedo, lo que hice fue mezclar al fuego cacao amargo en polvo (lo comprás en dietéticas), un poquito de crema sin lactosa y leche deslactosada", detalla la usuaria de TikTok.

A esa mezcla, le vas a agregar unas gotitas de stevia. "Vas viendo las proporciones a ojo, lo ideal es que te quede una textura cremosa. Vas revolviendo muy lento a fuego bajo y lo echás sobre la torta. Queda riquísimo, yo también le agregué unas gotitas de stevia, que es el único edulcorante que podés cuando tenés SIBO y colon irritable, pero le podés agregar el endulzante que quieras", sigue. Una vez que tengas lista tu torta helada, llevala al freezer durante un par de horas hasta que quede de la consistencia deseada. ¡Listo! Ya podés disfrutar de tu torta con alguna infusión de tu gusto.