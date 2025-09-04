Fabiana Cantilo habló del motivo por el que pospuso un show en el sur.

Fabiana Cantilo compartió un video en sus redes sociales en el que contó que no se encuentra bien de salud ya que atraviesa una gripe e informó que deberá posponer shows. La intérprete de hits como Mi Enfermedad y Mary Poppins y el Deshollinador recibió a la ambulancia en su domicilio mientras grababa su video.

La artista hizo el video desde la cama y se escuchó su voz rasposa y entrecortada por la tos. "Amigos y amigas, seres de Neuquén, no quiero decir que tengo lo peor. Todavía no se sabe (qué tengo) porque no perdí el gusto. No puedo más. Discúlpenme, pero vamos a posponer el show de Neuquén", comenzó su descargo Fabiana Cantilo.

"El amoroso de Cristina, el productor que me olvidé el apellido, entendió. Yo me quería matar porque vengo de una seguidilla", siguió Cantilo. La cantante contó que sus síntomas de gripe comenzaron por un show en San Isidro: "Hacía un frío de recontra re cagarse. Me parece que me enfermé ahí. Después de m fui a Chile e hice tres shows, con antibióticos, todo pero no se me va el asunto".

En medio de su descargo, se escuchó el timbre en la casa de Fabiana Cantilo y ella aclaró que era la ambulancia que había llamado para que la viera un médico: "Ya voy loco, ahí va. Me van a ocultar, todo para que mi médica pueda saber exactamente qué carajo tengo. Pero lo que les quiero decir es que no se preocupen".

Fabi Cantilo.

El duro descargo de Fabiana Cantilo por un acosador

"Estoy viviendo una situación de mierda. Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa", comenzó su relato Fabiana Cantilo en 2024.

Y sumó: "La Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender. Lo digo para todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento... yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras. Tengo que recurrir a este medio, que son ustedes. Yo elijo ser una persona pública, razón por la cual, vienen estas personas. Hace 10 años que este señor viene a mi casa y me da regalos... Tiene como una idea en la cabeza de que tiene una relación conmigo, pero no sucede eso".