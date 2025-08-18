Charly García, Fabiana Cantilo y Abel Pintos compartieron fotos de su niñez en un emotivo homenaje de SADAIC.

En el marco del Día del Niño, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) sorprendió con un homenaje lleno de nostalgia y ternura: dos videos institucionales en los que grandes referentes de la música argentina recordaron su infancia a través de fotos y mensajes emotivos.

Entre los artistas que se sumaron a la iniciativa se encuentran figuras icónicas como Charly García, Fabiana Cantilo, David Lebón, Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, Guillermo Novellis, Marcela Morelo, Marilina Ross, Pablo Lescano, Patricia Sosa y Soledad Pastoruti. La consigna fue sencilla pero poderosa: volver a mirar esa etapa donde nacen los sueños que luego guían toda una vida.

Las piezas audiovisuales, producidas por la agencia Trigonomedia, transmiten un mensaje claro: la pasión por la música suele despertar en la niñez, ya sea a través de un instrumento escolar, una canción compartida en familia o la inspiración al escuchar a otro autor o compositora.

Con una narrativa sensible, SADAIC buscó no solo homenajear a los más chicos en su día, sino también invitar a todos a reconectar con ese niño interior que impulsa la curiosidad y la imaginación. “Celebrar el Día del Niño también es reconocer que la música, como los sueños, no tiene edad”, destacan desde la institución.

SADAIC: Un compromiso con la música y las nuevas generaciones

Desde su fundación en 1936, SADAIC mantiene su misión de acompañar a los autores y compositores en todas las etapas de su vida, desde los primeros pasos creativos hasta la consolidación profesional. Con este homenaje, reafirma además la importancia de proteger los derechos, estimular la creatividad y dar espacio a las nuevas generaciones para soñar en grande.

La emoción de los artistas también se trasladó a las redes sociales: Patricia Sosa, por ejemplo, compartió el video en su cuenta de Instagram, sumándose a la ola de mensajes que circularon en esta fecha especial.