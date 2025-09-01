Salió a la luz una foto de Tinelli con un mate y una bombilla: "Algo lindo".

Se conoció una foto en la que se ve al conductor televisivo Marcelo Tinelli con un mate y una bombilla y las redes estallaron por las interpretaciones del mensaje. Qué dijo Marcelo Tinelli.

La foto del mate con la bombilla la compartió el propio conductor en su cuenta de Instagram, en una historia que publicó en esa red social. La usó a modo ilustrativo para contestar una pregunta que le dejó un seguidor, quien le pidió que haga un nuevo programa y le dijo: "Las noches sin vos ya no son lo mismo en la televisión".

A ese mensaje, Tinelli contestó: "Te prometo que el año que viene lo hago. Ya estamos preparando algo lindo". En otro mensaje, contestó que le gustaría volver "pronto" con un formato "similar" a Videomatch.

Además, en esa serie de mensajes de seguidores que respondió, confirmó que este año no conducirá un programa de TV. "Este año creo que no. Solo estaré en plataformas y streaming. Extraño la tele", escribió. También fue tajante cuando explicó por qué no hará el formato del Bailando: "Me encanta hacer el Bailando. Pero hoy es un programa caro para la tele, por los costos, debido a la gran cantidad de gente que hay que tener".

Salió a la luz una foto de Tinelli con un mate y una bombilla: "Algo lindo".

Qué dijo Tinelli sobre su posible vuelta a San Lorenzo

Durante la pandemia, y después de una licencia, Tinelli renunció a la Presidencia de San Lorenzo, cargo que ocupaba desde 2019. Ahora, le preguntaron por qué no va a la cancha del Ciclón y su respuesta fue contundente.

"Porque hay gente muy ingrata y sin memoria y prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas", respondió en Instagram el ex presidente y ex vicepresidente del club del barrio porteño de Boedo.