Lali Espósito se ausentará en La Voz y ya hay reemplazante.

La Voz Argentina 2025 está entrando en la recta final. El segundo round está en pleno desarrollo y, una vez que concluya, cada equipo tendrá a seis participantes, por lo que quedarán solo 24 en carrera para ganar el certamen. Al Team Luck Ra ya le tocó atravesar esa situación, dando como resultado la eliminación de la dupla conformada por Enrique y Tomás Olmos. Sin embargo, antes que al cantante cordobés le tocó a Lali Espósito, que el miércoles abrió la etapa y dejó como saldo el adiós a Lola Kajt. El lunes será el turno de Miranda!, aunque la jornada quedará marcada por la ausencia de la artista pop.

Esto último lo dio a conocer Sofi Martínez, en el react de la transmisión que llevan adelante Telefe y Luzu de manera compartida: "En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación".

¿Quién reemplazará a Lali en La Voz Argentina?

Lali Espósito y Nicki Nicole en La Voz Argentina 2021.

Según indicó la propia periodista, la producción se movió rápidamente y ya tiene a su reemplazante: Nicki Nicole. La rosarina, que actualmente está en Barcelona e iniciando una relación con el futbolista Lamine Yamal, ocupará el asiento de Lali y tendrá la responsabilidad tanto de otorgar devoluciones a los concursantes del Team Miranda! como de puntuar su desempeño.

En los Rounds, los líderes de cada grupo escogen a tres para que sigan en carrera, mientras que la tríada restante se decide según los puntos que los demás coaches y co-coaches (La Joaqui acompaña a Lali, Tiago PZK a Luck Ra, Pablo Tamagnini a Miranda! y Valeria Lynch a La Sole) le hayan otorgado a sus respectivos desempeños sobre el escenario, siendo el peor ponderado aquel que resulta eliminado.