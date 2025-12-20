Cómo hacer un centro de mesa para Navidad sin gastar dinero: la manualidad más fácil y económica.

Decorar la mesa esta Navidad sin gastar tanto dinero es posible con este centro de mesa. Los centros de mesa visten a cualquier mesa y no es necesario que compres uno ya hecho ni que pagues de más.

Hay una manualidad muy simple, económica y divertida que es posible hacer en casa con pocos materiales. Simplemente con cartón, adornos navideños y una vela blanca vas a poder resolver esta manualidad sin problemas.

Sin dudas, se va a llevar todas las miradas de tus seres queridos durante estas Fiestas. También podés aprovechar y reutilizarla para Año Nuevo. Este tutorial fue compartido por Manualidades y Deco, cuenta de Tiktok que difunde manualidades fáciles de hacer en casa.

Cómo hacer un centro de mesa para Navidad

Materiales

Una cinta adhesiva ancha.

Un pedazo de cartón (que sea más grande que la cinta).

Tijera.

Pegamento.

Ramitas de árbol de Navidad (podés comprarlas en bazares o cortarlas del arbolito con cuidado).

Castañas navideñas y pelotitas de árbol de Navidad, o el adorno que más te guste.

1 vela blanca.

1 plato dorado, plateado o de cualquier color navideño.

El paso a paso

Recortar un círculo de cartón que sea más grande que la cinta adhesiva, para formar la base. Con el pegamento, pegar la cinta a la base de cartón. Alrededor de la cinta, pegar las ramitas del árbol de Navidad, las castañas y las pelotitas u adornos que hayas elegido. En el centro, colocar la vela blanca. Colocar el adorno encima del plato. ¡Listo!

Cómo complementar este centro de mesa con el resto de la decoración

Usá lo que tengas en casa e intentá no gastar dinero de más. Si tenés un mantel con colores navideños (rojo, verde, dorado o plateado), es ideal. Sin embargo, si no lo tenés podés usar un mantel blanco o del color que sea. Agregar servilletas de tela de alguno de estos colores también es una muy buena idea, son económicas y fáciles de conseguir.