Decorar la mesa esta Navidad sin gastar tanto dinero es posible con este centro de mesa. Los centros de mesa visten a cualquier mesa y no es necesario que compres uno ya hecho ni que pagues de más.
Hay una manualidad muy simple, económica y divertida que es posible hacer en casa con pocos materiales. Simplemente con cartón, adornos navideños y una vela blanca vas a poder resolver esta manualidad sin problemas.
Sin dudas, se va a llevar todas las miradas de tus seres queridos durante estas Fiestas. También podés aprovechar y reutilizarla para Año Nuevo. Este tutorial fue compartido por Manualidades y Deco, cuenta de Tiktok que difunde manualidades fáciles de hacer en casa.
Cómo hacer un centro de mesa para Navidad
Materiales
-
Una cinta adhesiva ancha.
-
Un pedazo de cartón (que sea más grande que la cinta).
-
Tijera.
-
Pegamento.
-
Ramitas de árbol de Navidad (podés comprarlas en bazares o cortarlas del arbolito con cuidado).
-
Castañas navideñas y pelotitas de árbol de Navidad, o el adorno que más te guste.
-
1 vela blanca.
-
1 plato dorado, plateado o de cualquier color navideño.
El paso a paso
-
Recortar un círculo de cartón que sea más grande que la cinta adhesiva, para formar la base.
-
Con el pegamento, pegar la cinta a la base de cartón.
-
Alrededor de la cinta, pegar las ramitas del árbol de Navidad, las castañas y las pelotitas u adornos que hayas elegido.
-
En el centro, colocar la vela blanca.
-
Colocar el adorno encima del plato.
-
¡Listo!
Cómo complementar este centro de mesa con el resto de la decoración
Usá lo que tengas en casa e intentá no gastar dinero de más. Si tenés un mantel con colores navideños (rojo, verde, dorado o plateado), es ideal. Sin embargo, si no lo tenés podés usar un mantel blanco o del color que sea. Agregar servilletas de tela de alguno de estos colores también es una muy buena idea, son económicas y fáciles de conseguir.