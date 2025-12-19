ANSES: a qué beneficiarios les toca el aguinaldo de diciembre 2025

Jubilados de ANSES: quiénes cobran en diciembre aguinaldo.

ANSES inició los pagos de diciembre de 2025 con aumento por movilidad y aguinaldo, aunque no todos los beneficiarios del organismo cobran el Sueldo Anual Complementario (SAC). El pago extra está limitado a un grupo específico dentro del sistema previsional y no alcanza a las asignaciones sociales.

ANSES: ¿a quiénes les corresponde el aguinaldo de diciembre 2025?

El aguinaldo de diciembre está destinado exclusivamente a prestaciones previsionales contributivas. En concreto, lo cobran:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En todos estos casos, el aguinaldo se calcula como el 50% del haber mensual más alto percibido en los últimos seis meses y se paga junto con el haber de diciembre, según el calendario oficial.

Quiénes no cobran aguinaldo de diciembre

Quedan excluidas del aguinaldo todas las asignaciones sociales, ya que no son prestaciones contributivas. Entre ellas:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

AUH por discapacidad.

Asignación por Embarazo.

Tarjeta Alimentar.

Complemento Leche – Plan 1000 Días.

Seguro por Desempleo.

Estos beneficios se pagan en diciembre con el aumento del 2,34% por movilidad, pero sin medio aguinaldo. Con el ajuste de diciembre y los refuerzos vigentes, la jubilación mínima alcanza los $581.319,39 con aguinaldo y bono, mientras que la jubilación máxima llega a $3.439.000 con SAC incluido. La PUAM sube a $479.055,51 y las PNC a $427.923,57, también con aguinaldo.

En síntesis, el aguinaldo de diciembre 2025 que paga ANSES no es universal: está reservado únicamente para jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones sociales quedan expresamente excluidas del pago extra.

Jubilados ANSES: calendario de pagos.

A cuánto llega el ingreso de un jubilado con haber mínimo en diciembre

Los jubilados que perciben el haber mínimo serán los principales beneficiarios del refuerzo extraordinario. Durante diciembre:

Jubilación mínima mensual : $340.879,59

Bono extraordinario : $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79 (equivalente al 50% del haber más alto del semestre)

Ingreso total del mes para el jubilado mínimo: $581.319,38, surgido de la suma del haber mensual, el bono y el aguinaldo.

Este refuerzo, que se abona solo en diciembre, permite que los ingresos más bajos tengan un impacto adicional durante un mes de alta demanda de consumo.

ANSES: quiénes cobran extra en diciembre.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados?

El cálculo del Sueldo Anual Complementario es sencillo y automático. Corresponde al 50% del mejor haber mensual percibido en el segundo semestre del año (de julio a diciembre). Para este cálculo, ANSES toma el haber de diciembre, actualizado con el ajuste del 2.3%. Este beneficio alcanza a todos los jubilados y pensionados del SIPA, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas y de la PUAM.