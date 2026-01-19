Colnaghi tiene dos títulos en su carrera.

Al contrario de lo sucedido en la temporada pasada, en la que hubo varios novatos en la pista, este año la Fórmula 1 tendrá solamente un rookie como titular, que será Arvid Lindblad con su debut en Racing Bulls. A pesar de esto, es innegable que la máxima categoría se encuentra en un período de renovación, sobre todo porque algunos pilotos siguen en duda para 2027, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos ingresos en el futuro.

De ahí que el sitio oficial de la F1 haya elaborado una lista sobre la nueva generación del automovilismo, con un total de veinte nombres que podrían llegar a la competencia en los próximos años sin necesidad de esperar demasiado. Y es que el antecedente de Lindblad, que solo tardó cuatro años pasar de la F4 a la F1 sentó la velocidad con la que los pilotos más prometedores pueden cumplir su sueño de llegar a la máxima categoría.

En este sentido, uno de los destacados por Hannah Prydderch, la encargada de escoger a los integrantes del listado, es Mattia Colnaghi, quien ocupa el decimoquinto lugar del informe, orden que solamente obedece a las edades de cada piloto. A sus 17 años, el piloto ítalo-argentino viene de ser campeón en la F4 Española 2024 y en la Eurocup-3 2025, lo que lo llevó a firmar con MP Motorsport para su debut en la Fórmula 3 para este año.

“Tras dos años en monoplazas, Mattia Colnaghi se labr{o un camino hasta la parrilla de la F3. Campeón en su debut en la F4 española en 2024, repitió la hazaña en la Eurocup-3”, relató Prydderch en el posteo de la F1. A continuación, la cronista se encargó de remarcar los resultados que tuvo Colnaghi en la temporada pasada, los cuales le sirvieron no solo para destacarse, sino también para ingresar en el equipo junior de Red Bull.

“Una racha de siete podios mantuvo a raya a sus rivales, lo que le permitió alzarse con el título en la penúltima ronda. Otro talento que se suma a la plantilla del Red Bull Junior Team, su tercera temporada en el equipo familiar de MP Motorsport facilitará la transición a las carreras en los fines de semana de Gran Premio”, cerró. Cabe mencionar que la F1 también destacó a otros pilotos que serán rivales del ítalo-argentino en la F3 este año, tales como Fionn McLaughlin (Hitech) y Freddie Slater (Trident).

Colnaghi ya tiene su licencia argentina para competir.

El calendario de Colnaghi en F3