Los tres argentinos que competirán en Fórmula en 2026.

El 2026 aparenta ser un gran año para el automovilismo argentino, que tendrá a tres representantes en las competencias de Fórmula de la FIA. Por primera vez desde su debut con Williams en la segunda mitad del 2024, Franco Colapinto será titular en la Fórmula 1 luego de su renovación con Alpine, por lo que tiene asegurado su asiento al lado de Pierre Gasly por la temporada completa en la máxima categoría.

Pero el pilarense no será el único representante de nuestro país, ya que otros dos argentinos estarán en las dos categorías inferiores. Nicolás Varrone fue fichado por Van Amersfoort Racing, antiguo equipo de Colapinto, para competir en Fórmula 2, mientras que Mattia Colnaghi se unió a MP Motorsport para disputar el campeonato de Fórmula 3 y se hizo con la licencia argentina para representar a la bandera albiceleste a pesar de ser italiano.

Ahora bien, de las tres competencias, la F1 es la que tiene más fechas, un total de 24 programadas para 2026, mientras que la F2 cuenta con 14 y la F3, con 10. Como consecuencia, los tres argentinos compartirán el paddock en diez fechas, a saber: Australia, Baréin, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Italia y Madrid, las locaciones que ocupan el calendario de la F3 en la que correrá Colnaghi.

Por fuera de estas citas, Varrone y Colapinto también estarán juntos en otras cuatro fechas: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi, donde finalizará tanto la F2 como la F1. El seguir a todos los argentinos en las competencias de Fórmula de este año supone realizar una maratón para no perderse ningún detalle, puesto que las fechas compartidas arrancan con la F3, siguen con la F2 y culminan con la F1 sin mucho descanso de por medio.

Las fechas compartidas por los tres argentinos

Como se mencionó, Colapinto, Varrone y Colnaghi compartirán diez fechas juntos en las competencia de Fórmula, por lo que los aficionados al automovilismo podrán disfrutar de largas jornadas para verlos competir. A continuación, las fechas de los eventos en los que estarán los tres representantes de Argentina en la pista en el mismo fin de semana.

Colapinto deberá buscar su renovación para 2027.