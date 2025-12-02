Fantino se hartó y contó todo sobre el "dueño" de Jonatan Viale: "Tenés que preocuparte".

La guerra mediática sumó un capítulo de alto voltaje en Carnaval Stream. Cansado de las chicanas de Jonatan Viale, quien cuestionó su ideología al aire, Alejandro Fantino decidió romper el silencio con una contraofensiva letal

El detonante fue un comentario de Viviana Canosa, quien le contó que Viale había preguntado en Radio Rivadavia: "¿Qué hace un libertario en Carnaval?", refiriéndose a Fantino. "Primero, ya lo dije 32 veces, yo no soy libertario", aclaró Fantino, para luego disparar con munición gruesa contra la estructura laboral de Viale.

"A mí lo que me gustaría saber es qué hace Jonatan Viale en los pagos de Figoli. Porque, Jony, si vos estás preocupado de algunas cosas, tenés que preocuparte de Figoli", advirtió, nombrando al dueño de Radio Rivadavia.

Fantino fue más allá y reveló tener información sensible sobre la gestión deportiva del empresario en España. "¿Por qué no averiguás un poquito de cómo anda en el Burgos y en el Huelva? Y qué pasa con el Huelva... Está por salir en los próximos días, y lo recibí yo al informe, qué está pasando con tu dueño", lanzó el conductor. Utilizó este ejemplo para criticar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): "Porque te aparece un Figoli que puede tener una calesita con dos caballitos, un club de fútbol y un medio, como en el que laburás vos".

"Después hablás por teléfono"

Para cerrar, Fantino minimizó la figura de Viale, sugiriendo una doble cara en su vínculo personal. "Vos tenés dueño", le recordó, y remató: "Ya estoy acostumbrado a Jony, que muchas veces después hablás por teléfono y todo. No es alguien que me saque de eje".