Uno por uno: los puntajes de River en la dura derrota ante Boca en la Bombonera El conjunto que dirige Marcelo Gallardo perdió 2-0 en la Bombonera ante un Boca que fue muy superior a lo largo de todo el encuentro

09 de noviembre, 2025 | 19.13 El conjunto que dirige Marcelo Gallardo perdió 2-0 en la Bombonera ante un Boca que fue muy superior a lo largo de todo el encuentro. Por lejos en River hubo un jugador que se destacó por su mala actuación en el encuentro. Franco Armani (5): si bien tuvo algunos errores, el arquero del 'Millonario' fue uno de los rendimientos más regulares en el Superclásico. No pudo desviar el remate en el primer gol y no tuvo responsabilidad en el segundo.

si bien tuvo algunos errores, el arquero del 'Millonario' fue uno de los rendimientos más regulares en el Superclásico. No pudo desviar el remate en el primer gol y no tuvo responsabilidad en el segundo. Lucas Martínez Quarta (3): floja actuación del defensor con pasado en la Selección Argentina, que no estuvo cómodo con la línea de tres y quedó rápidamente condicionado por su amonestación en el primer cuarto de hora. Padeció en el duelo individual con los delanteros de Boca.

floja actuación del defensor con pasado en la Selección Argentina, que no estuvo cómodo con la línea de tres y quedó rápidamente condicionado por su amonestación en el primer cuarto de hora. Padeció en el duelo individual con los delanteros de Boca. Paulo Díaz (1): partido para el olvido del central chileno. Falló en los dos goles de Boca y completó un partido lleno de errores que podrían haber provocado que la ventaja rival sea aún mayor. A pesar de su mala actuación, Gallardo decidió que juegue todo el partido.

partido para el olvido del central chileno. Falló en los dos goles de Boca y completó un partido lleno de errores que podrían haber provocado que la ventaja rival sea aún mayor. A pesar de su mala actuación, Gallardo decidió que juegue todo el partido. Lautaro Rivero (4) : el tercer integrante de la zaga central que también sufrió el llamativo cambio en el planteo del entrenador. Insólitamente, se fue reemplazado en el entretiempo a pesar de no estar amonestado y de tener un rendimiento regular.

: el tercer integrante de la zaga central que también sufrió el llamativo cambio en el planteo del entrenador. Insólitamente, se fue reemplazado en el entretiempo a pesar de no estar amonestado y de tener un rendimiento regular. Marcos Acuña (4) : discreto encuentro del 'Huevo', que no logró desnivelar en ataque a pesar de manejar numerosas posesiones, sobre todo en el complemento. Al igual que en otros partidos definitorios, fue amonestado por protestar tras el primer gol del rival.

: discreto encuentro del 'Huevo', que no logró desnivelar en ataque a pesar de manejar numerosas posesiones, sobre todo en el complemento. Al igual que en otros partidos definitorios, fue amonestado por protestar tras el primer gol del rival. Gonzalo Montiel (3) : sin estar al 100% físicamente, sufrió mucho las escapadas de Exequiel Zeballos, una de las figuras del partido, por el sector izquierdo. En ataque no tuvo prácticamente peso, con un equipo que casi no incomodó a Agustín Marchesín en los 90 minutos.

: sin estar al 100% físicamente, sufrió mucho las escapadas de Exequiel Zeballos, una de las figuras del partido, por el sector izquierdo. En ataque no tuvo prácticamente peso, con un equipo que casi no incomodó a Agustín Marchesín en los 90 minutos. Kevin Castaño (3): a tono con sus últimas presentaciones, el volante colombiano prácticamente no tuvo incidencia frente a los mediocampistas de Boca, que con las buenas actuaciones de Paredes y Delgado dominaron la mitad de la cancha. Se fue reemplazado a falta de media hora.

a tono con sus últimas presentaciones, el volante colombiano prácticamente no tuvo incidencia frente a los mediocampistas de Boca, que con las buenas actuaciones de Paredes y Delgado dominaron la mitad de la cancha. Se fue reemplazado a falta de media hora. Juan Portillo (4) : sin un compañero a su lado que le saque de encima la tarea de llevar el balón y con la temprana lesión de Meza, el ex Talleres estuvo lejos de un buen nivel. No logró llegar a la cobertura de Zeballos en el segundo gol de Miguel Merentiel.

: sin un compañero a su lado que le saque de encima la tarea de llevar el balón y con la temprana lesión de Meza, el ex Talleres estuvo lejos de un buen nivel. No logró llegar a la cobertura de Zeballos en el segundo gol de Miguel Merentiel. Maximiliano Meza (4) : el volante con pasado en Independiente había comenzado dejando buenas pinceladas de su juego y desequilibrando con su gambeta. Lamentablemente para River, su lesión a los 30 minutos del primer tiempo lo obligó a salir para que Galarza Fonda ocupe su lugar.

: el volante con pasado en Independiente había comenzado dejando buenas pinceladas de su juego y desequilibrando con su gambeta. Lamentablemente para River, su lesión a los 30 minutos del primer tiempo lo obligó a salir para que Galarza Fonda ocupe su lugar. Maximiliano Salas (5) : el delantero lastimó un poco más cuando se recostó sobre los costados y sorprendió a los defensores rivales. Sin embargo, la buena tarea de la dupla central xeneize lo mantuvo contenido durante gran parte del partido.

: el delantero lastimó un poco más cuando se recostó sobre los costados y sorprendió a los defensores rivales. Sin embargo, la buena tarea de la dupla central xeneize lo mantuvo contenido durante gran parte del partido. Sebastián Driussi (4): el atacante llegó exigido tras recuperarse de la lesión que sufrió en las semifinales de la Copa Argentina y, al igual que Montiel, no jugó en óptimas condiciones. Sus compañeros no lograron encontrarlo entre líneas y él tampoco pudo generar ocasiones de peligro por su cuenta.

el atacante llegó exigido tras recuperarse de la lesión que sufrió en las semifinales de la Copa Argentina y, al igual que Montiel, no jugó en óptimas condiciones. Sus compañeros no lograron encontrarlo entre líneas y él tampoco pudo generar ocasiones de peligro por su cuenta. Matías Galarza Fonda (3) : el ex Talleres de Córdoba tuvo la tarea de reemplazar a Maxi Meza, que había salido lesionado, pero por características no logró cumplir esa misión. Con un Castaño apagado, debió hacerse cargo de la circulación de pelota, sin éxito.

: el ex Talleres de Córdoba tuvo la tarea de reemplazar a Maxi Meza, que había salido lesionado, pero por características no logró cumplir esa misión. Con un Castaño apagado, debió hacerse cargo de la circulación de pelota, sin éxito. Juan Fernando Quintero (4) : el colombiano se intentó hacer cargo de la pelota en los minutos finales, pero no tuvo la claridad necesaria ni el acompañamiento de sus compañeros para pisar el área rival. Ingresó en el entretiempo por Rivero para desarmar la línea de tres defensores y buscar atacar con más gente.

: el colombiano se intentó hacer cargo de la pelota en los minutos finales, pero no tuvo la claridad necesaria ni el acompañamiento de sus compañeros para pisar el área rival. Ingresó en el entretiempo por Rivero para desarmar la línea de tres defensores y buscar atacar con más gente. Miguel Borja (3 ): una nueva actuación irrelevante del 'Colibrí', que no ganó en los duelos aéreos ni tampoco se pudo perfilar frente al arco rival.

): una nueva actuación irrelevante del 'Colibrí', que no ganó en los duelos aéreos ni tampoco se pudo perfilar frente al arco rival. Giuliano Galoppo (3): entró a falta de media hora por Castaño y, al igual que el colombiano, pasó desapercibido en el mediocampo del 'Millonario'. TWITTER

