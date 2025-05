Bianchi no agarra: las razones por las que el Virrey no puede ser el DT de Boca

Muchos se ilusionaron cuando el nombre se puso sobre la mesa, pero Carlos Bianchi no puede ser el técnico de Boca Juniors.

El nombre de Carlos Bianchi en Boca Juniors es como mencionar al mismísimo Dios para los creyentes. Es, por excelencia, el hacedor de que el club de la Ribera sea considerado como uno de los grandes exponentes mundiales. Ganó tres Copas Libertadores, dos trofeos mundiales, y le dio una identidad a un club que hoy ya no la tiene. Por eso, ante la salida de Fernando Gago, se barajó la posibilidad de que el Virrey vuelva a ser el DT. Pero no habrá una cuarta etapa, no sólo porque él ya se alejó de las canchas hace mucho tiempo, sino porque no debe de acuerdo a su pasado más reciente.

Muchos se quedan con el Carlos Bianchi de la época dorada, de ese que llegó en 1998 y que no jugó Copa Libertadores hasta el año 2000, donde no sólo la ganó sino que después venció al Real Madrid en Japón para alzarse con la del mundo. Todos recuerdan que luego, en 2001, Boca volvió a ganar la Libertadores y estuvo a un paso de otro título mundial. Pero el Virrey ya no es ese.

Sí, dirán que volvió en 2003 y volvió a ganar la Copa Libertadores, y encima otra vez se alzó con la del mundo contra el Milan. Pero... ¿Nadie se acuerda que Bianchi se fue de Boca para volver en 2012 y tener un paso olvidable por el club? ¿Nadie vio en ese entonces que el gran entrenador ya no le transmitió a sus hinchas lo que alguna vez les supo transmitir?

Las estadísticas del último paso de Carlos Bianchi por Boca Juniors son contundentes: en el primer torneo disputado, el Inicial 2013, salió anteúltimo. Sí, 19° de veinte equipos. Apenas 3 triunfos, 7 empates y 9 derrotas ubicaron al Xeneize casi al fondo de la tabla, casi emulando al archirrival que quedó colista en el Apertura 2008.

Y si de Copa Libertadores hablamos, esa en la que Bianchi siempre se hizo fuerte, también encontraremos un triste final. Boca cayó en Cuartos, contra Newell's y por penales, esos que tantas alegrías le supieron dar al pueblo "xeneize" y que en esta ocasión terminaron por contentar a los de Rosario.

Las estadísticas del último ciclo de Bianchi como DT de Boca

Bianchi, en su última etapa como entrenador, no sólo tuvo un balance de 26 victorias, 22 triunfos y 26 derrotas, sino que en lo espiritual tampoco despertó ese aura ganador que supo tener años atrás. Si hasta en el anteúltimo partido que dirigió, contra Atlético Rafaela en La Bombonera, el DT dijo que "Boca jugó bien"... Y el partido había terminado 3 a 0 a favor de La Crema. ¿Similitudes con Gago? Puede ser. Pero hay más.

Tras ese partido, Boca volvió a caer como visitante ante Estudiantes de La Plata. Fue 3 a 1, y Bianchi no pensaba en renunciar. De hecho, destacó la importancia de tratar de salir adelante porque no es lo mismo perder 3 a 0 que 3 a 2. Sí, dijo eso, dirigiendo a uno de los clubes más grandes de Argentina. ¿Otra similitud con Gago? Recordemos que esas declaraciones fueron parte del problema por el que Riquelme le dijo a Fernando que se vaya... Por eso, Bianchi no puede agarrar Boca. Sencillamente, porque ya no es quien supo ser.