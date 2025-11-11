Por qué hay que poner cerveza en el pasto: el truco para tener el jardín más lindo en primavera.

Un truco casero que se hace con cerveza para que tu jardín florezca en primavera puede ser una solución impensada. Aunque muchas personas no lo sepan, los trucos caseros con ingredientes naturales, bebidas o alimentos que tenemos en casa pueden ser muy efectivos en la jardinería si se aplican correctamente.

Cómo es el truco de la cerveza para que crezca el pasto

La cerveza está compuesta por agua, levadura, cebada y lúpulo, ingredientes que aportan nutrientes y microorganismos muy beneficiosos para el suelo. Si se utiliza en pocas cantidades y de la forma que corresponde, es muy posible que ayude a que el pasto crezca. Además, ayuda a potenciar su color verde y sacarle su mejor versión, eliminando esas tonalidades amarillentas.

Ingredientes

Solamente vas a necesitar cerveza y agua.

Forma de aplicación

Diluí la cerveza en cinco a diez partes de agua para evitar que su alcohol y azúcares dañen el pasto. Luego, aplicá esta mezcla como fertilizante para sumarle a tu pasto nitrógeno, potasio y magnesio, que estimulan el crecimiento y le devuelven el color verde.

Además, el gas de la cerveza también ayuda a airear el suelo, lo que mejora la oxigenación y el desarrollo de las raíces. No hace falta que apliques este truco todos los días. Con hacerlo una vez al mes o cada dos meses ya es más que suficiente, ya que en exceso podría generar el efecto contrario.

Otros consejos para que tu pasto no se ponga amarillo y tome un color verde

Revisá el suelo : analizá el suelo, idealmente con la ayuda de un profesional, ya que puede necesitar fósforo, potasio o hierro.

Regalo adecuadamente : regá el suelo a la mañana o a la tarde para que el agua no se evapore tanto. Hacelo de manera espaciada para que el agua llegue bien a las raíces sin generar grandes charcos.

Cortalo correctamente : lo ideal es usar cuchillas bien afiladas y no cortar el pasto demasiado bajo

Fertilizá el suelo adecuadamente : podés usar fertilizantes con nitrógeno, pero evitalos el exceso. Una buena opción son los abonos orgánicos, que ayudan a mejorar el suelo a largo plazo sin dañarlo tanto.

Controlá las plagas: mantené tu pasto libre de insectos, ya sea con productos naturales o con otros más específicos.

Propiedades de la cerveza: por qué es buena para el pasto