Venden cerveza sin alcohol a $1 en la veda de las elecciones 2025 por medio de una app: dónde conseguirla

Cerveza sin alcohol a un precio casi regalado.

Como en cada jornada de comicios, se contará con veda electoral de cara a lo que será la votación para cargos legislativos del domingo 26 de octubre. Por lo tanto, es importante saber que no se puede beber alcohol durante determinada franja horaria, entre otros de los impedimentos que existe en estos días. Por lo tanto, opciones no alcohólicas priman por sobre las costumbres de otros fin de semanas en la mesa de los argentinos.

En ese marco, una reconocida marca ofrece cerveza sin alcohol para disfrutar al inédito valor de $1. Se trata de la marca Quilmes. Una gran posibilidad para disfrutar de una buena bebida mientras se espera la jornada electoral, se comparte un asado con la familia, con amigos o en pareja. Una acción que también sirve para motivar el consumo de la "birra" sin alcohol y disfrutar el sabor de la malta.

Cómo acceder a la cerveza sin alcohol a $1 en la veda de las elecciones 2025

Quilmes Sin Alcohol estará disponible a $1 este fin de semana y se la puede reservar en la app TADA .

. La promoción estará vigente el sábado 25 y domingo 26 de octubre, en CABA y el Gran Buenos Aires, hasta agotar stock.

La veda se impone en todo el país.

Cómo se aplica la veda electoral y hasta qué hora se puede beber alcohol

Este viernes 24 de octubre comenzó la veda electoral en todo el país por las elecciones legislativas nacionales. Por este motivo, hay ciertas actividades que no se pueden realizar, entre las que se encuentra la compra o venta de alcohol. La venta de alcohol estará prohibida desde las 20 del sábado 25 de octubre, hasta las 21 del propio domingo de elecciones. En este marco, ningún rubro comercial, podrá poner a la venta bebidas alcohólicas.

Qué no se puede hacer durante la veda electoral