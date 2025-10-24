Veda electoral 2025: hasta qué hora se puede comprar alcohol en CABA y provincia de Buenos Aires

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas en todo el país y, por la veda electoral, estará prohibida la venta de alcohol desde el sábado 25. ¿Hasta qué hora se pueden comprar bebidas alcohólicas?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispone la restricción a una serie de actividades 48 horas antes de las elecciones con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso electoral y resguardar la voluntad de las y los votantes. Sin embargo, la prohibición de la venta de alcohol comienza un día antes de los comicios, es decir, el sábado 25 a las 20.00 hs.

Así, los ciudadanos podrán volver comprar bebidas alcohólicas después de las 23.59 del domingo, cuando termina la jornada electoral. La restricción rige para todos los comercios, ya sea:

Supermercados

Bodegas

Bares

Restaurantes

Boliches

¿Qué pasa si rompo la veda electoral?

En el caso de comprar o vender bebidas alcohólicas en el periodo de tiempo en el que está restringido por la veda electoral los ciudadanos podrán enfrentar severas sanciones. Además de multas económicas, los comerciantes podrían enfrentar de 15 días a seis meses de prisión, de acuerdo al Código Electoral Nacional.

Elecciones 2025: qué otras actividades están prohibidas durante la veda electoral

Si bien el alcohol tiene restricciones a partir del sábado, la veda electoral comenzó a regir desde este viernes 24 y estará vigente hasta después de las elecciones del domingo 26, para todo el país. Durante este periodo quedan prohibidas las siguientes actividades: