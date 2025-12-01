Qué películas ver en Netflix en diciembre 2025: el TOP 10 de las más vistas

Llegó el último mes del año: quedan pocas semanas para terminar el 2025. Para acompañar ese cierre, Netflix es una de las mejores opciones para armar maratones de fin de año. Estas diez películas que recomendamos para ver, ofrecen variedad: acción, terror, thrillers, comedia y cine catalogado como "de autor". Te compartimos las sinopsis de estas historias.

Furiosa: la precuela de la saga Mad Max que explora la juventud de Furiosa: arrebatada de su tierra natal, debe sobrevivir en un mundo posapocalíptico dominado por caudillos y bandas. Visualmente ambiciosa y pensada para quienes buscan acción pura.

El exorcista del Papa: thriller de terror inspirado en la figura real del exorcista del Vaticano. Russell Crowe interpreta al sacerdote que investiga posesiones ligadas a oscuros secretos. Cine de susto clásico con toques de investigación.

El buen mentiroso: thriller psicológico sobre un estafador que se fija en una viuda adinerada; lo que comienza como un fraude desemboca en una red de secretos y giros. Intimista, apoyado en la química de sus protagonistas.

Frankenstein: la nueva versión de Guillermo del Toro transforma el clásico en un drama gótico y emotivo, con actuaciones y una puesta visual que han sido muy elogiadas por la crítica. Ideal si te interesa cine de autor y reinterpretaciones literarias.

Sueños de trenes: drama íntimo y nostálgico sobre un hombre marcado por la soledad y los ferrocarriles; busca más la emoción contenida que el espectáculo. Recomendable para quienes disfrutan el cine pausado y reflexivo.

Pequeños secretos: thriller policial protagonizado por Denzel Washington y Rami Malek: dos investigadores reabren un caso de asesino serial que les obliga a lidiar con su pasado. Tensión y actuaciones destacadas.

El hijo de mil hombres: emotiva adaptación brasileña sobre un pescador solitario que abre su vida al azar y forma vínculos inesperados; mezcla realismo mágico y drama humano.

Mango: comedia romántica ligera que se convirtió en un éxito en Netflix; sigue a una hotelera cuyo trabajo en una finca de mangos en Málaga desencadena un romance y decisiones personales. Perfecta para ver sin complicaciones.

Dude: es una comedia romántica producida y filmada en India. Amigos de la infancia exploran sentimientos y conflictos cuando su amistad muta en amor: historia vibrante con drama y crecimiento personal.