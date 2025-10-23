Estrenada en 2014, le valió el premio en la categoría Mejor Actor a Ernesto Alterio en el Festival de Málaga.

Disney+ presenta en su amplio catálogo de series y películas una de las comedias románticas argentinas que más satiriza la frustración en el amor.

Dirigida por Alejo Flah, la coproducción argentino-española El amor y otras historias estrenada en 2014 le valió el premio en la categoría Mejor Actor a Ernesto Alterio en el Festival de Málaga.

"Este peculiar entretenimiento romántico tiene como principal virtud un detalle de engranaje inicial que, poco a poco, se revela tono interior diferente y más insólito que el del aparente final feliz", señaló el periódico El País en su apartado de críticas.

¿De qué se trata de El amor y otras historias?

La trama gira en torno a Pablo Diuk, un guionista que busca inspiración para su próxima película romántica, a la vez que atraviesa sus propias complejidades sentimentales.

Desarrollada en dos niveles, por un lado, la ficción que el guionista crea, protagonizada por una pareja que enfrenta los altibajos del amor; por otro, la vida real del propio escritor y sus interacciones, hace que el recurso metanarrativo invite al espectador a reflexionar no solo sobre las relaciones amorosas, sino también sobre el acto mismo de contar historias.

"Es como reencontrarme con esa matriz y con una idea que ya he descartado hace años de preguntarme cómo habría sido yo si nunca me hubiese ido de allí", reflexionó Alteiro sobre cómo el filme le permitió reconectar con sus raíces y explorar una parte de sí mismo que, según él, había dejado atrás.

La película se caracteriza también por un ritmo pausado y contemplativo, que no es apto para todos los públicos. Su estructura fragmentada y su enfoque más en el estado de ánimo y la reflexión que en una trama convencional pueden desconcertar a quienes buscan una narrativa más clara y dinámica.

Ficha técnica de El amor y otras historias