Disney+ ya estrenó la película de la China Suárez: de qué se trata

Ya está disponible en Disney+: de qué se trata la nueva película protagonizada por la China Suárez

La plataforma Disney+ estrenó "Parking", la nueva película protagonizada por Eugenia "la China" Suárez y el actor español Marc Clotet. Se trata de una comedia de acción, que logra combinar giros inesperados con dosis de humor y que ya es un éxito.

De qué se trata "Parking", la nueva película de la China Suárez

La producción, dirigida por Agustín Rolandelli, desembarcó en la plataforma de streaming hace solo días y ya se encuentra primera entre las más vistas de Argentina.

La película sigue a Mateo (Clotet), un delincuente con arresto domiciliario, que empieza su primer día de trabajo en un estacionamiento de la ciudad de Buenos Aires con la intención de fugarse. Sin embargo, sus planes se verán modificados cuando aparezca Lara (Suárez), una misteriosa mujer que paga por una estadía nocturna antes del cierre.

La nueva película protagonizada por la China Suárez logra combinar acción, humor y grandes giros inesperados

Los hechos tendrán un giro inesperado cuando ambos sean testigos de un homicidio sangriento y comiencen a ser perseguidos por el asesino y su cómplice a través de los cinco niveles del estacionamiento. Unidos por la adversidad, Mateo y Lara lucharán contra los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto en el que se ha convertido el "parking".

Quiénes actúan en "Parking", el estreno de Disney +

El guion de la película, realizada por Bourke Films, fue coescrito por Agustín Rolandelli y Luciano Leyrado. Además de la China Suárez y Marc Clotet, el elenco está compuesto por grandes actores: