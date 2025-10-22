Los Increíbles 3: fecha de cuándo se estrena la película de Disney y Pixar

Una tercera entrega para "Los Increíbles".

La esperada continuación de la saga de superhéroes de Los Increíbles 3, de Disney y Pixar, pone nuevamente el foco en la familia Parr, compuesta por Bob (Mr. Increíble), Helen (Elastigirl), Violet, Dash y el pequeño Jack-Jack. Esta vez la historia profundiza tanto en la acción heroica como en las complejidades de la vida familiar: los Parr deberán enfrentar una nueva amenaza que pone en riesgo la ciudad, su hogar y su identidad como superhéroes. Aunque los detalles concretos del argumento aún se mantienen bajo resguardo, se espera que explore temas modernos como la tensión entre la vida pública y privada, el legado de los superhéroes, y la evolución de la familia en un mundo cambiante, a la manera de las entregas previas.

Fecha de estreno de "Los Increíbles 3"

La película fue anunciada oficialmente durante el evento D23 Expo en agosto de 2024, cuando Pixar Animation Studios confirmó que se encontraba en desarrollo. En cuanto al equipo creativo, el director original Brad Bird, quien lideró las dos primeras películas, regresará en calidad de guionista y productor ejecutivo, mientras que el mando como director recaerá en Peter Sohn.

Respecto a su fecha de estreno, aunque aún no se ha fijado un día exacto, el estudio ha manejado una ventana de lanzamiento para 2028, lo que colocaría la película aproximadamente diez años después de Los Increíbles 2 (estrenada en 2018). Algunas fuentes sugieren incluso 2026 o 2027 como posibilidad, pero el comunicado más reciente apunta a 2028 como el año más probable.

"Los Increíbles 3", en producción de Disney y Pixar.

¿Habrá más después de "Los Increíbles"?

En cuanto al futuro de la saga, la confirmación de esta tercera entrega abre la puerta a que la franquicia siga creciendo, aunque por el momento no hay anuncios formales de una cuarta película. Teniendo en cuenta el éxito de las dos primeras, y la consolidación de los Parr como iconos del cine animado, es razonable pensar que, si esta tercera parte resulta bien, los responsables del estudio podrían considerar más entregas o incluso extensiones del universo (series, spin-offs, etc.). Por ahora, el enfoque está en lograr que esta nueva entrega esté a la altura de las expectativas.

Los Increíbles 3 promete reunir aventura y profundidad emocional. La familia Parr vuelve al centro del cinema animado, con nuevo director pero con el respaldo creativo de su creador original, y con la posibilidad abierta de que la saga siga adelante más allá de esta tercera parte.