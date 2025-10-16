La picante indirecta contra la China Suárez en MasterChef: "No somos"

La picante indirecta contra la China Suárez en MasterChef: "Tatianas no somos".

Este lunes 13 de octubre comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity, con un total de 24 participantes más que reconocidos por gran parte del público: hay desde periodistas, como Esteban Mirol o Susana Roccasalvo; hasta deportistas como "Roña" Castro y el "Peque" Schwartzman, pasando por artistas como La Joaqui o Pablo Lescano.

A diferencia de las ediciones anteriores, donde Santiago del Moro era el encargado de llevar adelante la conducción del ciclo, es Wanda Nara quien ocupa ese rol, luego de sus últimas experiencias con la versión convencional del certamen de cocina más famoso de la televisión argentina.

Wanda Nara es la conductora de MasterChef Celebrity.

La blonda ha demostrado tener lo que se necesita para entretener a la gente y sacarle todo el jugo a sus participantes, algo de lo que ya hizo gala con su exesposo, Maxi López. Con el exfutbolista ya han tenido varios cruces que despertaron las risas de varios, aunque este martes dio otro paso al generar una mención indirecta a la China Suárez.

"Tatianas no somos", la indirecta a la China Suárez en MasterChef Celebrity

En determinado momento de la última emisión, Wanda Nara bromeó con Sofía Gonet, más conocida como "La Reini". "Tranquilamente puedo haber sido cornuda con La Reini", lanzó la mediática, que vivió una recordada infidelidad por parte de Mauro Icardi. Lejos de esquivarle al tema, La Reini lo reogió con el guante: "No, de ninguna manera, no. Ya eso dijimos, Tatianas no somos".

Esto generó reacciones diversas, aunque la cámara decidió quedarse con la cara de Damián Betular, que con sus gestos ha conquistado las redes sociales en temporadas pasadas y convertido en "meme" repetidas veces. Desde luego, con "Tatiana" hicieron alusión al mote que La Faraona le puso a la clase de mujeres que se involucran con hombres en pareja (Martín Cirio lo usó puntualmente tras el resonado caso de la China Suárez).