Netflix estrenó la comedia romántica ideal para anticiparse a la Navidad

El catálogo de noviembre de Netflix sumó una de las mejores propuestas para anticiparse a la Navidad: El encanto del champán.

Protagonizada por Minka Kelly, Tom Wozniczka y Sean Amsing, narra las aventuras de una ambiciosa ejecutiva estadounidense que viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Nochebuena, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.

"Aunque no reinventa el género, entrega lo justo para una comedia romántica navideña: un elenco amable, momentos simpáticos y un ambiente cálido", destacó un usuario en la plataforma Rottentomatoes.com.

¿De qué se trata El encanto del champán?

El encanto del champán relata la historia de Sydney Price, una ambiciosa ejecutiva estadounidense que es enviada a Francia antes de la Navidad para concretar la compra de un prestigioso viñedo de champán, el Château Cassell, propiedad de una antigua casa de campo de renombre.

Al llegar a París decide cumplir una promesa que le hizo a su hermana: tomarse una noche libre para disfrutar de la ciudad, sin pensar en trabajo; es en esa salida donde conoce por casualidad a Henri Cassell, un parisino carismático con quien pasa una velada mágica entre calles iluminadas, crêpes y un paseo romántico por la capital francesa.

A partir del encuentro, la película dirigida por Mark Steven Johnson, mezcla comedia romántica con tensiones corporativas: Sydney compite contra otros postores por el viñedo, mientras las ramificaciones del romance con Henri complican cada negociación.

En un marco festivo, con escenarios que van de una París iluminada hasta las soleadas viñas de la región de Champagne, El encanto del champán explora el choque entre ambición profesional y deseo personal, la posibilidad de redención emocional y el valor de la honestidad, invitando a preguntarse si el amor puede abrirse paso incluso cuando los negocios y la lógica parecen dominarlo todo.

Ficha técnica de El encanto del champán