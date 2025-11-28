Qué película recomendada de Netflix ver este fin de semana del 29 y 30 de noviembre 2025

"Un robo muy navideño", disponible en Netflix.

La nueva comedia romántica, con un toque de ladrones, en Netflix, Un robo muy navideño, ya está disponible desde el 26 de noviembre de 2025. Con una duración de 96 minutos, esta película combina humor, romance y adrenalina ligera, ideal para el último fin de semana de noviembre, a un paso de las fiestas.

La trama gira en torno a Sophia y Nick, dos trabajadores en horas bajas, con poca estabilidad económica, que sin saberlo planean el mismo atraco: un gran robo en una lujosa tienda departamental de Londres, durante la noche de Navidad.

Al verse obligados a trabajar en equipo, su alianza improvisada los lleva a descubrir que no sólo comparten el plan, sino también un vínculo inesperado: a medida que avanzan los preparativos, secretos salen a la luz y la tensión entre ellos se transforma en algo más. El equilibrio entre comedia, romance y “atraco navideño” crea una mezcla divertida y ligera, perfecta para quienes quieren pasar un buen rato entre risas.

¿Quiénes son los protagonistas?

Olivia Holt interpreta a Sophia, la ingeniosa empleada de tienda que sueña con una vida mejor. Holt viene con experiencia en papeles juveniles y de aventuras, lo que suma a su versatilidad para este “rol navideño y criminal”.

Connor Swindells se pone en la piel de Nick: un reparador con mala suerte, cuya vida da un giro inesperado al cruzarse con la de Sophia. Swindells aporta el carisma necesario para balancear la tensión del atraco con el desarrollo romántico.

Olivia Holt y Connor Swindells protagonizan "Un robo muy navideño".

Ideal para este fin de semana de noviembre

Ambiente navideño con humor y romance : combina lo mejor del espíritu festivo con enredos y robos, ideal para desconectarse de la rutina.

: combina lo mejor del espíritu festivo con enredos y robos, ideal para desconectarse de la rutina. Entretenimiento ligero : sin grandes pretensiones dramáticas ni finales tristes; perfecta si buscas algo ameno y relajado.

: sin grandes pretensiones dramáticas ni finales tristes; perfecta si buscas algo ameno y relajado. Chispa entre protagonistas : la dinámica entre Sophia y Nick ofrece tensión romántica más compañerismo criminal, ideal para verla en pareja o con amigos.

: la dinámica entre Sophia y Nick ofrece tensión romántica más compañerismo criminal, ideal para verla en pareja o con amigos. Toque de “atraco glam”: el plan del robo aporta suspenso y adrenalina moderada, lo que rompe con la típica comedia romántica navideña.

En resumen, Un robo muy navideño se perfila como una opción excelente para arrancar el fin de semana con una dosis de buen humor, romance y espíritu festivo. Si te gustan las historias ligeras, divertidas y con un poco de picardía, esta película de Netflix tiene todo para convertirse en uno de tus rituales navideños de viernes.