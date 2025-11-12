La película ganó el prestigioso Audience Choice Award del 57th Golden Horse Awards, considerado el “Oscar” del cine de habla chino

El catálogo de Netflix de noviembre 2025 cuenta con una de las comedias de humor negro más desacatadas y que aborda los sueños incumplidos y el desencanto: Compañeros de clase, película asiática que promete romperla en la plataforma.

Dirigida por Huang Hsin-yao y estrenada en 2020, la producción taiwanesa narra la historia de cuatro excompañeros del secundario que se reúnen en un escenario generacional demarcado por el agotamiento de la energía jovial y ambiciones disueltas en trabajos rutinarios.

La película ganó el prestigioso Audience Choice Award del 57th Golden Horse Awards, considerado el “Oscar” del cine de habla chino, lo que reflejó su fuerte resonancia con el público al ser también una ventana de crítica al cuadro de la sociedad local.

¿De qué se trata Compañeros de clase?

Compañeros de clase dibuja cuatro personajes cuyos vínculo entre ellos, que en la juventud parecía infinito, hoy se ve tensionado por la incomunicación, el desencanto y un humor amargo.

Con una base en la comedia negra y el retrato social, Huang Hsin-yao apuesta por desplegar una mirada ácida, inteligente, divertida de la crisis de los treinta.

El estilo visual también resalta: aunque de base es una película en color, hay secuencias en blanco y negro que subrayan la melancolía y la pérdida.

En Rotten Tomatoes, algunos críticos catalogaron a la película como “inteligente y muy bien filmada”, mientras que el portal Vocus subrayó cómo lo que el director quería contar "lo ha logrado".

Con dos horas, Compañeros de clase se postula como una producción perfecta para reflexionar.

Ficha técnica de Compañeros de clase