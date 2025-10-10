La Rioja vive la sexta fecha del Campeonato Argentino de BMX, una jornada a pura velocidad y adrenalina

La Rioja confirmó la realización del Campeonato Argentino de BMX y destacó la importancia de que la provincia vuelva a ser sede de una competencia de este nivel. Será la sexta fecha del Campeonato Argentino y la cuarta del Open que se realizarán este sábado 11 y domingo 12 de septiembre, por lo que hay mucho entusiasmo y expectativa por parte de los fanáticos del deporte.

En diálogo con Radio Independiente, el integrante del equipo de prensa del campeonato, Franco Gaitán, informó que la competencia reunirá a corredores de todas las categorías, desde los más pequeños hasta los más experimentados. Habrá participación en Camicleta, Escuela, Novicios, Damas y Expertos, además de la categoría Elite Juniors, considerada la más exigente y espectacular del certamen.

Entre los participantes se destacan los representantes locales Matías Montenegro, Santino González, Felipe Torcivia y Federico Martínez, quienes competirán por un lugar en el podio y mantienen chances concretas de consagrarse campeones en sus respectivas categorías.

Una pista preparada para un evento de alto nivel

El circuito donde se desarrollará la competencia fue especialmente acondicionado para recibir a los mejores pilotos del país. Según explicó Gaitán, “se trabajó mucho en el trazado, en la seguridad y en los detalles técnicos. Está en perfectas condiciones para un evento nacional y, me animo a decir, también para una competencia internacional”.

La pista cuenta con curvas peraltadas, saltos de distintas dificultades y una zona de partida renovada, lo que garantiza un espectáculo vibrante para el público y condiciones óptimas para los deportistas. Las entradas estarán disponibles a partir del viernes, de 13 a 19 horas, con un valor anticipado de $15.000 por los tres días o $10.000 por jornada individual. Desde la organización destacaron que se espera una gran concurrencia de público local y visitantes de otras provincias, lo que generará también un impacto positivo en el sector turístico y comercial de la ciudad.

El deporte riojano en lo más alto

La joven tenista riojana Camila Aguirre Ramos logró una victoria histórica hace unos días al avanzar por primera vez al cuadro principal de un torneo COSAT Grado 1 en el marco del Circuito Sudamericano de Tenis, celebrado en Santiago de Chile. Este triunfo, que forma parte de su gira internacional, marca un hecho inédito para su carrera y para el tenis juvenil de La Rioja, posicionando a la provincia en el reconocimiento regional.

Con tan solo trece años, Aguirre Ramos superó la etapa clasificatoria (qualy) y, en el cuadro principal del "Open Mitta Stade Français", derrotó a la brasileña Ana Faminova y, posteriormente, logró otra victoria destacada al vencer a la chilena Agustina Avendaño, quinta favorita del certamen, en sets corridos por 6-3 y 6-1. Con esta sólida actuación, la riojana avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará a la peruana Ariana Rojas.

El notable desempeño de Camila Aguirre Ramos en Chile se suma a sus recientes logros en el circuito. La joven riojana, que compite con el objetivo de sumar puntos para el ranking y representar a Argentina en los más altos niveles, se había consagrado recientemente campeona en dobles del Torneo Sudamericano COSAT Sub-14 en Tucumán junto a Lourdes Arbat. Su participación en el torneo juvenil COSAT, que reúne a las mejores promesas del continente, es clave para su desarrollo profesional.