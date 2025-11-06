La Joaqui y Luck Ra: cómo nació el romance de la pareja

La Joaqui y Luck Ra comenzaron su historia de amor tras meses de rumores y miradas cómplices en redes sociales y presentaciones en vivo.

El vínculo entre La Joaqui y Luck Ra se convirtió en uno de los romances más comentados del mundo de la música argentina. La relación entre la cantante de RKT y el cuartetero surgió en medio de rumores, miradas cómplices y una conexión que fue creciendo tanto dentro como fuera del escenario, hasta consolidarse públicamente en 2024.

El inicio del coqueteo entre La Joaqui y Luck Ra

En abril de 2024 comenzaron las primeras señales del acercamiento entre La Joaqui y Luck Ra. Los artistas intercambiaban mensajes en redes sociales y protagonizaban gestos de complicidad que despertaron la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, ninguno confirmó el vínculo en ese momento, lo que aumentó las especulaciones en torno a un posible romance.

El interés del público creció aún más cuando ambos empezaron a compartir escenarios y eventos. La química entre ellos era evidente, pero la confirmación oficial llegaría recién meses después. Antes de eso, existió una historia que la propia La Joaqui reveló recientemente y que explica cómo nació la atracción entre ambos.

La primera vez que La Joaqui sintió algo por Luck Ra

Durante su visita al programa La Peña de Morfi, La Joaqui sorprendió al contar que su interés por Luck Ra no surgió en 2024, sino mucho antes. Según relató, el flechazo ocurrió en una fiesta de 15 años donde ambos coincidieron como artistas invitados.

“Siempre que me lo crucé me pareció muy fachero. Pero me empezó a gustar realmente cuando lo vi en ese cumpleaños de 15. Sentí que no había otro hombre que pudiera interesarme”, confesó la cantante. También reconoció que antes de su primera cita estuvo a punto de cancelarla por los nervios que le generaba el encuentro.

Ese sentimiento inicial se transformó con el tiempo en una relación sólida, basada en la admiración mutua y la confianza. Ambos artistas encontraron en el otro una contención emocional que, según las propias palabras de La Joaqui, la ayudó a sanar y a sentirse más segura de sí misma.

Una historia de amor que creció entre la música y las redes

La cantante confesó que sintió una fuerte atracción por Luck Ra desde una fiesta de 15 años, mucho antes de que comenzaran su relación en 2024.

Después de meses de rumores, La Joaqui y Luck Ra oficializaron su relación en julio de 2024 con una publicación desde España. En las imágenes se los veía juntos y felices, acompañadas por un mensaje romántico que la cantante compartió con sus seguidores: “Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma”.

En esa misma dedicatoria, La Joaqui destacó la forma en que su pareja la hace sentir: amada, cuidada y libre de prejuicios. Contó que desde que está con Luck Ra, dejó de usar maquillaje, perdió el miedo a los lugares concurridos y comenzó a valorarse más. Además, reveló que el cantante tiene gestos de amor constantes, como regalarle flores todos los meses y escucharla con atención en cada conversación.

El presente de La Joaqui y Luck Ra

Hoy, la pareja atraviesa un gran momento personal y profesional. Mientras Luck Ra continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del cuarteto, La Joaqui sigue brillando en el género RKT con canciones que reflejan su evolución artística y emocional.

El romance entre ambos demuestra que, a veces, los amores más fuertes nacen en los lugares más inesperados. Lo que comenzó como una conexión artística se transformó en una historia de amor que inspira a miles de fanáticos y que continúa escribiendo nuevos capítulos dentro del panorama musical argentino.