Cuántos hijos tiene La Joaqui: cómo se llaman

En un mundo donde los artistas urbanos suelen exponer cada detalle de su vida en redes, La Joaqui eligió el camino contrario: proteger a sus hijas de la vorágine mediática. Aún así, en contadas ocasiones la cantante habló de los padres de sus pequeñas y de las difíciles circunstancias en las que terminó cada relación.

Entre shows, giras y jurados televisivos, la artista se muestra como una madre presente, que cría a sus hijas sola y con un fuerte compromiso de resguardarlas del ojo público. Sus seguidores celebran cada instante que ella deja entrever, desde juegos cotidianos hasta escenas de ternura inesperada, como cuando Shaina y Eva acariciaron la panza de Cazzu en un video que se volvió viral.

Shaina y Eva, el refugio de La Joaqui

La primera hija de la cantante, Shaina, nació fruto de su relación con el rapero Coqeéin Montana, cuando Joaqui tenía 21 años. Ella reveló que él se desentendió cuando le contó de su embarazo, lo que la obligó a afrontar la maternidad en soledad. Lejos de victimizarse, la artista suele destacar que esa experiencia la volvió más fuerte y resiliente.

Su segunda hija, Eva, también llegó en medio de un vínculo conflictivo. La Joaqui contó que fue víctima de violencia por parte de su expareja, lo que la llevó a poner fin a esa relación y priorizar el bienestar de sus hijas. Desde entonces, cría a Shaina y Eva en un entorno íntimo, rodeado de amor y bajo la premisa de mantenerlas lejos de los flashes.

Además de los desafíos personales, La Joaqui atravesó momentos críticos en su carrera: desde ataques de pánico hasta una estafa de su exequipo de trabajo que la obligó a alejarse de la música. Sin embargo, nunca dejó de señalar que sus hijas fueron el motor para superar cada obstáculo.

En redes sociales, sus fanáticos la ven tanto arriba del escenario como en el rol más entrañable, como es ser madre de dos niñas que, según ella misma confesó, son su “amor supremo”. Si bien no suele hablar de su vida privada, cada vez que muestra un instante con Shaina y Eva logra que la maternidad se convierta en parte central de su relato artístico.