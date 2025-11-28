Receta para los chicos en verano: cómo hacer jugos naranjú caseros de frutilla, frescos y deliciosos.

Los jugos naranjú son un clásico para los chicos, especialmente en verano. Si querés buscar una opción más saludable que el helado comprado, son una excelente alternativa. Esta receta se hace a base de frutillas, pero podés usar la fruta que quieras.

Los naranjú, también llamados marcianitos, son jugos helados adentro de una bolsa alargada muy populares en varios países de América Latina. Formaron parte de la infancia de muchas personas y son muy fáciles de preparar en casa.

La receta fue compartida por Experiencias R, cuenta de TikTok dedicada a compartir recetas para hacer en casa. Prepararlos en casa tiene varias ventajas: podés elegir las frutas que tengas, no llevan nada de colorantes ni conservantes y además podés regular la cantidad de azúcar según tu gusto.

Son una excelente forma de aprovechar frutas que estén muy maduras y convertirlas en un snack refrescante y nutritivo. También son una gran idea de lograr que tus hijos consuman más frutas si les cuesta hacerlo normalmente. Solamente necesitás una licuadora, bolsitas tipo naranjú y un par de horas de freezer.

Además, también podés combinarlos con yogur para que queden más cremosos o hacerlos con varias frutas diferentes. Incluso son una buena opción para emprender en eventos o vender en tu barrio durante los meses de calor, ya que no representan un gran costo y se hacen rápido.

Receta de jugos naranjú de frutilla para hacer en verano

Ingredientes

300 gr de frutillas.

6 cucharadas de agua.

50 gr de azúcar.

1 cucharadita de edulcorante a gusto (opcional).

4 cucharadas de crema de leche

2 cucharadas de agua

25 gr de azúcar

Bolsitas en forma de tubito de 5 x 30 cm (se compran en papelera)

Un embudo

Preparación