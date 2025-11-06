Chau estrés y ansiedad: la bebida fresca para preparar en verano que te ayuda a vivir mejor y más años.

Existe una bebida que tiene increíbles beneficios para reducir el estrés y la ansiedad, según expertos. Se prepara a base de una fruta y es ideal para tomar este verano 2026, cuando tengas ganas de tomar algo dulce y fresco, sin caer en las gaseosas o los jugos ultraprocesados.

Se trata del jugo de cerezas. Aunque sea poco popular, se viralizó en las redes sociales por sus beneficios para la salud, además de su sabor único y delicioso.

Según expertos, es un antídoto natural perfecto para reducir el estrés y la ansiedad, pero también tienen muchos otros beneficios para la salud integral, como proteger el cerebro, el corazón, promover el alivio muscular, entre otros.

Jugo de cerezas: los beneficios para la salud

1. Reduce el estrés, la ansiedad y mejora la calidad del sueño

Las cerezas son ricas en melatonina, triptófano y procianidina B-2. La melatonina es una hormona que produce el cerebro en respuesta a la oscuridad y que regula los ciclos de sueño y vigilia, según expertos del medio Health.

Un estudio en adultos mayores de 50 años con insomnio demostró que tomar 240 mililitros (aproximadamente una taza) de jugo de cereza dos veces al día aumenta el tiempo total de sueño.

Por su parte, el triptófano es un aminoácido que ayuda a producir melatonina y serotonina, un neurotransmisor que puede mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño. Por último, la procianidina B2 puede contribuir también a un sueño más reparador.

2. Promueve la salud del corazón y el cerebro

Las cerezas son ricas en proantocianidinas, antocianinas y flavonoles, compuestos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden mejorar la salud cardiovascular. Los antioxidantes contrarrestan el estrés oxidativo, un proceso que causa daño celular y puede contribuir a enfermedades como las cardiovasculares.

Jugo de cerezas y sus beneficios para la salud.

Además, reduce la presión arterial y los niveles de colesterol LDL, disminuyendo así el riesgo de accidentes cerebrovasculares e infartos. Por otro lado, también benefician la salud del cerebro, ya que la presión alta, el estrés oxidativo y la inflamación contribuyen al deterioro cognitivo.

3. Ayuda a la recuperación muscular y mejora la resistencia

El jugo de cerezas también mejora la recuperación después del ejercicio y ayuda a que los músculos se repongan más rápido. También ayuda a contrarrestar el daño muscular, el dolor y la inflamación. También algunos estudios demostraron que tomarlo antes de hacer ejercicio mejora significativamente la resistencia.

4. Puede proteger los huesos y la artritis inflamatoria

Otros estudios sugieren que las cerezas pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea relacionada con la edad. Por ejemplo, un estudio hecho en mujeres demostró que tomar 2 tazas de jugo de cereza todos los días redujo la descomposición de sus huesos.

El jugo de cereza también reduce un tipo de artritis inflamatoria que causa hinchazón en las articulaciones, además de que puede aliviar síntomas de la osteoartritis.

Cómo preparar jugo de cerezas