Chau jugos y gaseosas: receta de agua perfumada para hacer en verano, refrescante, saludable y deliciosa.

Existe una receta de agua perfumada saludable, sabrosa y bien fresca para preparar en verano. Si no te gusta tomar agua o te aburriste y querés una bebida dulce, este es un excelente reemplazo para las gaseosas y los jugos procesados.

Los jugos, tanto los que vienen en botella como en sobres, tienen una gran cantidad de azúcares y colorantes que no son recomendables para la salud. En vez de eso, podés preparar agua perfumada, una especie de jugo natural que se hace simplemente con agua y frutas.

La receta fue compartida por Martina Botto, nutricionista especializada en salud hormonal, metabólica e inmunidad, en su perfil de TikTok. Es muy fácil de preparar y simplemente vas a necesitar un jarro, agua potable y las frutas que quieras. A diferencia de los jugos, no se licúa ni se procesa la pulpa de la fruta, sino que se utiliza entera y se sumerge en agua fresca.

Receta de jugo natural, refrescante y delicioso para el verano

Ingredientes

Frutas que quieras (la receta original lleva frutilla, limón y naranja, pero podés usar las que tengas o prefieras). Si usás naranjas, deben ir con cáscara y cortadas en rodajas.

Un trozo de jengibre fresco o en polvo y/o hojas de menta.

Agua (cantidad necesaria)

Opcional: endulzantes, como stevia, aunque no es necesario ya que las frutas le aportan dulzor.

Opcional: hielo.

Preparación