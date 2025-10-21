EN VIVO
Recetas de cocina

Chau jugos y gaseosas: receta de agua perfumada para hacer en verano, refrescante, saludable y deliciosa

Agua perfumada: la receta de una nutricionista para preparar esta bebida refrescante, saludable y deliciosa para el verano.

21 de octubre, 2025 | 15.13

Existe una receta de agua perfumada saludable, sabrosa y bien fresca para preparar en verano. Si no te gusta tomar agua o te aburriste y querés una bebida dulce, este es un excelente reemplazo para las gaseosas y los jugos procesados.

Los jugos, tanto los que vienen en botella como en sobres, tienen una gran cantidad de azúcares y colorantes que no son recomendables para la salud. En vez de eso, podés preparar agua perfumada, una especie de jugo natural que se hace simplemente con agua y frutas. 

La receta fue compartida por Martina Botto, nutricionista especializada en salud hormonal, metabólica e inmunidad, en su perfil de TikTok. Es muy fácil de preparar y simplemente vas a necesitar un jarro, agua potable y las frutas que quieras. A diferencia de los jugos, no se licúa ni se procesa la pulpa de la fruta, sino que se utiliza entera y se sumerge en agua fresca.

MÁS INFO

Receta de jugo natural, refrescante y delicioso para el verano

Ingredientes

  • Frutas que quieras (la receta original lleva frutilla, limón y naranja, pero podés usar las que tengas o prefieras). Si usás naranjas, deben ir con cáscara y cortadas en rodajas.

  • Un trozo de jengibre fresco o en polvo y/o hojas de menta.

  • Agua (cantidad necesaria)

  • Opcional: endulzantes, como stevia, aunque no es necesario ya que las frutas le aportan dulzor.

  • Opcional: hielo.

MÁS INFO

Preparación

  1. Agarrar el jarro y colocar las rodajas de naranja (previamente lavada).

  2. Agregar las frutillas (lavadas).

  3. Sumar el agua hasta llenar la jarra hasta arriba.

  4. Añadir la menta y/o el jengibre.

  5. Opcional: añadir hielo y/o endulzantes.

  6. ¡Listo! Podés llevarlo a la heladera o consumirlo directamente.

Trending
Elecciones 2025
Carrió cargó contra el plan económico de Milei y Caputo: “Pymecidio”
Las más vistas