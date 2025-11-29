Corte en Puente Etcheverry por obras en el acceso a Autovía 2: activan un desvío

El Municipio de La Plata junto a la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) establecieron el cierre temporal de acceso al Puente Etcheverry por obras en el ingreso a la Autovía 2. Los trabajos de reconstrucción y puesta en valor del trazado desde la Ruta 215 que ejecuta la firma concesionaria se extenderán hasta el lunes 15 de diciembre.

Corte en Puente Etcheverry por obras en el acceso a Autovía 2: los desvíos obligatorios

Mientras duren los trabajos ejecutados por AUBASA, los automovilistas que transiten por la Ruta 215 y necesiten incorporarse a la Autovía 2 en dirección a la Ciudad de Buenos Aires deberán continuar en sentido hacia la Costa Atlántica y realizar el retome ubicado a la altura del kilómetro 60, frente a la estación de servicio. La zona fue señalizada con balizas e indicaciones especiales para ordenar la circulación y evitar maniobras peligrosas.

Desde el Municipio y la compañía solicitaron a los usuarios extremar la precaución, respetar las indicaciones del personal de obra y prestar atención a los desvíos establecidos con el fin de garantizar la seguridad vial durante todo el período de ejecución.