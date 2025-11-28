EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: qué puede pasar ahora con la búsqueda después del giro de la causa

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 1 hora

Buscar a Loan, pase lo que pase: el fallo clave que reanuda la esperanza de los padres

Mientras los nuevos operativos avanzan en distintas lagunas de la zona del paraje El Algarrobal, la familia reclamó que no se detuviera la búsqueda. Para la Justicia, como ya lo había dicho la jueza Pozzer Penzo, hay que buscar al niño hasta que se conozca su paradero.
 

Loan Danilo Peña está desaparecido desde junio del 2024

Los jueces de Casación Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña firmaron de forma unánime una resolución que responde al pedido de los padres de Loan Danilo Peña, José y María, y confirmaron que la búsqueda del niño no se detendrá luego de los nuevos operativos que se sumaron en la causa que investiga la Jueza Federal Cristina Pozzer Penzo. De esta forma, buscaron disipar el temor de la familia del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.  

Hace 3 horas

Caso Loan: se definió la fecha de una audiencia clave de la causa

Hace 5 horas

Caso Loan: fuerte revés judicial para los imputados

