Caso Loan: fuerte revés judicial para los imputados por la desaparición

El Tribunal Oral Federal de Corrientes -integrado por Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Ceroleni- rechazó en las últimas horas el pedido de las defensas para que la causa regrese a la justicia ordinaria provincial. Según los magistrados, se trató de una maniobra legal y un nuevo intento de "empantanar" el proceso.

Entre los principales argumentos de los abogados defensores, creían que la causa debía retornar a la órbita provincial por haberse descartado la hipótesis de trata de personas o crimen organizado. Los representantes de Benítez, Maciel, Millapi, Ramírez, Peña, Pérez y Caillava utilizaron el mismo argumento. "No existe el presunto, supuesto o posible delito de trata de personas; se debe declarar la incompetencia de este fuero", agregaron.



"La aceptación de la competencia para juzgar este caso dota de seguridad jurídica y economía procesal al litigio, considerando la situación procesal y evitando nuevos traslados y avocamiento innecesarios en el expediente, una vez que el proceso ha avanzado y está en etapa de ofrecimientos de prueba, y la inminente fijación de fecha para el debate", consideró el Tribunal.

Sobre el cierre de la resolución subrayaron que no corresponde "escudriñar la causa para seleccionar y extraer hechos y calificaciones" que puedan corresponder a un fuero y el otro; sino tener en cuenta la relación entre hechos. "Deben vincularse ambos proceso y realizarse un sólo debate respecto a toda la causa", sentenciaron.