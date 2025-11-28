Canciller Merz espera evitar crisis de la coalición alemana con promesa de revisar pensiones

FOTO DE ARCHIVO: El canciller alemán, Friedrich Merz, espera para dar la bienvenida al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, en la Cancillería de Berlín

, 28 nov (Reuters) -El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el viernes que su coalición acordó llevar a cabo una amplia reforma de las pensiones el próximo año, una medida destinada a aliviar las preocupaciones sobre un proyecto de ley provisional de pensiones que amenazaba con desestabilizar su Gobierno.

El ala juvenil de los conservadores de Merz había dicho que no apoyaría el nuevo proyecto de ley, que pretende mantener los niveles actuales de las pensiones en relación con los ingresos, al tiempo que incentiva a la gente a trabajar más tiempo, ya que dejaría a los más jóvenes a cargo de los costos.

Su veto a uno de los compromisos emblemáticos de los conservadores con su socio de coalición, los socialdemócratas (SPD), podría bloquear su tramitación parlamentaria, desencadenando una crisis de confianza en el Gobierno a los seis meses de su mandato.

La coalición de Merz tiene una mayoría de 12 votos en el Parlamento, lo que la hace vulnerable a las deserciones. Los jóvenes conservadores cuentan con 18 votos.

El canciller dijo, sin embargo, que confía en que el Parlamento apruebe el proyecto de ley la próxima semana, dado que ahora irá acompañado de una resolución que reconoce la necesidad de una revisión más profunda el próximo año, tal y como acordaron los líderes de la coalición durante su reunión mensual del jueves.

"Espero que se apruebe", dijo Merz, que habló con los jóvenes conservadores a primera hora del viernes, aunque estos no habían prometido respaldar su proyecto de ley.

Los conservadores de Merz y el SPD prometieron proporcionar más estabilidad cuando formaron su "matrimonio de conveniencia" tras el colapso de la anterior coalición a tres liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz.

No obstante, la coalición de Merz se ha visto acosada por las tensiones desde el primer día, cuando se convirtió en el primer canciller de Alemania que no fue elegido en una primera ronda de votaciones.

