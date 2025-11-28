EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 28 de noviembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 28 de noviembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 28 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 2446

  • 1: 2446
  • 2: 2764
  • 3: 9747
  • 4: 0274
  • 5: 1177
  • 6: 5185
  • 7: 4856
  • 8: 1143
  • 9: 3964
  • 10: 5357
  • 11: 2335
  • 12: 1999
  • 13: 0422
  • 14: 6378
  • 15: 3774
  • 16: 7991
  • 17: 9199
  • 18: 8966
  • 19: 8048
  • 20: 6405

Letras de la Nacional: O B D R

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 1162

  • 1: 1162
  • 2: 7385
  • 3: 8283
  • 4: 0406
  • 5: 5057
  • 6: 4022
  • 7: 5658
  • 8: 9864
  • 9: 0190
  • 10: 7027
  • 11: 1739
  • 12: 2680
  • 13: 2234
  • 14: 1856
  • 15: 5195
  • 16: 2206
  • 17: 3898
  • 18: 1810
  • 19: 8317
  • 20: 5755

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas