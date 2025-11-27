Educación y Tecnología: La Rioja capacitará a estudiantes universitarios en Inteligencia Artificial

El Gobierno de La Rioja presentó el Curso de Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones Prácticas, una propuesta abierta y gratuita destinada a estudiantes que cursen una carrera universitaria de toda la provincia.

En diálogo con Agencia de Noticias de La Rioja, el secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera, destacó la importancia de la capacitación: “Esto es una oportunidad para que los estudiantes adquieran destrezas en el mundo digital y sea un punto de partida”.

De esta manera, La Rioja dio un paso estratégico en la formación tecnológica. La presentación realizada en el Paseo Cultural Castro Barros contó con referentes académicos y del Gobierno provincial, en el que se marcó el inicio de una propuesta que busca acercar conocimientos clave en un contexto de transformación digital acelerada.

El curso surge como parte de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Ricardo Quíntela, orientadas a promover la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento. Vera destacó: “Este lanzamiento se enmarca en la visión estratégica del Gobierno, fomentando y promocionando la ciencia y la tecnología. La IA fue un vector clave para nosotros durante todo este año”.

Vera remarcó además que la capacitación brindará a los estudiantes herramientas concretas para su futuro académico y profesional y aseguró que “este será un punto de partida que no sólo les permitirá aprender herramientas digitales, sino también generar nuevas historias y experiencias”.

Referentes de educación nacional participarán del curso

El curso cuenta con la participación del exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y exministro de Educación, Daniel Filmus, además de docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quienes aportarán una mirada experta sobre aplicaciones prácticas de la IA en distintas disciplinas.

El decano de la Universidad Tecnológica Nacional de La Rioja, José Nicolás Nieto, celebró la iniciativa provincial y sostuvo: “La tecnología del conocimiento disruptiva llegó para quedarse y transformar los procesos sociales, productivos, científicos y tecnológicos”.

En ese sentido, valoró la decisión política de impulsar estas capacitaciones y aseguró: “Desde la Universidad Tecnológica celebramos que la investigación, la ciencia y la tecnología sean políticas de Estado. Si queremos un país productivo, debemos apoyar la industria nacional y generar valor agregado, y para eso el secreto está en la educación”.

Boleto Estudiantil en La Rioja: lo extienden hasta diciembre y continúa siendo la tarifa más baja del país

La tarifa del transporte público se disparó en todo el país y viajar en colectivo se volvió un gasto cada vez más difícil de afrontar para miles de familias. En ese escenario, La Rioja aparece como una excepción: mantiene el boleto más bajo de la Argentina y sostiene los beneficios para estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, a pesar de no recibir un solo peso de subsidio nacional desde la asunción de Javier Milei.

La presidenta de Rioja Bus, Cecilia Peralta, confirmó que el Boleto Estudiantil Provincial (BEP) para primaria y secundaria seguirá vigente hasta el 13 de diciembre. Si bien el ciclo lectivo oficial concluye el 5, la empresa decidió extender una semana más el beneficio para acompañar a quienes aún deben rendir materias.

En cuanto al Boleto Universitario y Terciario (BUP), la funcionaria adelantó que se mantendrá activo hasta aproximadamente el 20 de diciembre, en sintonía con el cierre del calendario académico del nivel superior. Esto permite acompañar mesas de exámenes, trabajos finales y las últimas instancias de cursado en institutos y universidades.