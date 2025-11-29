En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), especialistas en salud respiratoria aprovechan la ocasión para difundir medidas de prevención sobre una afección que aqueja a cada vez más personas y es tan "silenciosa" que muchas veces no llega a ser diagnosticada. De hecho, en Argentina afecta a más de 2,3 millones de personas mayores de 40 años y es una de las principales causas de muerte, tanto en nuestro país como en el mundo.

La gran problemática en relación al EPOC radica en que la gran mayoría de los casos no es diagnosticado. Así lo confirma un estudio médico del Respiratory Health Initiative, según informó Noticias Argentinas. El número exacto es del 77%, es decir, una cifra alarmante de pacientes que no saben que tienen dicha enfermedad. Por tal motivo, se la considera una "enfermedad silenciosa" y especialmente peligrosa, ya que ataca el sistema respiratorio limitando el flujo de aire y provocando tos o dificultad para respirar.

Alejandro Salvato, jefe de Neumonología del Hospital Británico de Buenos Aires, expresó su preocupación al respecto: "El subdiagnóstico es alarmante: la mayoría de los pacientes llega tarde a la consulta, cuando la enfermedad ya está avanzada".

El informe analizó la situación de la salud pública vinculado a las necesidades de pacientes con esta enfermedad y, si bien existe una base epidemiológica resistente, en la práctica, en los procedimientos y en la puesta en marcha de políticas públicas, el país no está del todo actualizado.

Por ejemplo, el sistema que se utiliza para detectar fácilmente el EPOC en un paciente no está disponible en gran parte de la Argentina en los primeros niveles de atención. Se trata de la espirometría, una prueba muy sencilla a la que debe someterse una persona para conocer si tiene o no esta enfermedad. Es clave porque contribuye a su detección temprana y evita que la afección sigue avanzando en el organismo.

Además, se observaron diferencias de atención y de recursos en la salud pública y privada, como también dependiendo de la zona del país a la que se acuda para atenderse. No funcionan de la misma manera hospitales prestigiosos de la ciudad más poblada del país que los centros de salud ubicados en una zona rural o en zonas no urbanas.

El 35% de los argentinos sigue fumando y otro 35% son ex fumadores

El informe destaca, además, que en la Argentina el riesgo de sufrir EPOC es alto: todavía existe un 35% de personas que fuma y hay otro 35% de ex fumadores.

Además, los expertos dieron una serie de recomendaciones para tratar la enfemedad en nuestro país entre las que se incluye la creación de un Programa Nacional de EPOC, que permitiría realizar un tamizaje sistemática a través de espirometrías a personas de riesgo. También posibilitaría el funcionamiento de un registro nacional de EPOC, descentralizar la rehabilitación pulmonar y promover el acceso integral y equitativo a tratamientos y consultas médicas para toda la población.