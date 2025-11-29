Javier Milei asistirá este sábado a la semifinal del Abierto Argentino de Polo en el barrio de Palermo, tras confirmar que no participará del sorteo del Mundial de fútbol que se realizará en diciembre en Estados Unidos, del que iba a participar junto a Donald Trump. De todos modos, según reveló Noticias Argentinas, el Presidente cancelará su asistencia al evento en caso de lluvia.
Milei irá a la semifinal del Abierto de Polo de Palermo este sábado
En VIVO - Actualizado hace 13 minutos
El Presidente presenciará este sábado por la tarde una de las semifinales del Abierto Argentino de Polo en Palermo, aunque cancelará en caso de lluvia.
Hace 19 minutos
Milei verá la semifinal del Abierto de Polo de Palermo
Javier Milei participará este sábado de la primera semifinal del Abierto Argentino de Polo en Palermo, según reveló Noticias Argentinas. El Presidente volverá al Campo Argentino de Polo tras entregar el premio al campeón en el 2024.
La primera semifinal del Abierto Argentino de Polo 2025 entre La Natividad-La Dolfina y UAE Polo tendrá la presencia de nada menos que Javier Milei. A menos que durante la tarde llueva: según le confirmaron fuentes en Casa Rosada a NA, el Presidente cancelará su asistencia al encuentro en caso de precipitaciones.
Cabe recordar que Milei estuvo presente en la final del 2024, en la que le entregó el trofeo de campeón a La Natividad, tras vencer a La Dolfina.
Hace 1 hora
Amparados por Milei, grupos pro dictadura se envalentonan y desafían la lucha de DDHH
Tras romper un acuerdo democrático y designar a un militar en actividad e hijo de un acusado de crímenes de la dictadura, una organización abiertamente pro genocidas, convocó una marcha a Plaza de Mayo. "La sociedad tiene que movilizarse porque siempre fue así la lucha contra la impunidad, fue una lucha dura pero colectiva y muy valiente", pidieron desde los organismos de derechos humanos.
Empezó con una campaña presidencial que negó el terrorismo de Estado, siguió con la visita oculta que diputados del nuevo oficialismo libertario hicieron a represores presos en Ezeiza y se profundizó con la designación como ministro de Defensa de un militar en actividad cuyo padre está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Ahora, un nuevo grupo que niega los crímenes de los genocidas anunció una marcha que busca provocar e insultar algunos de los símbolos más emblemáticos de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia: los pañuelos blancos y la Plaza de Mayo. Mientras la política se muestra lenta para reaccionar, los organismos de derechos humanos toman de nuevo la iniciativa y salen a la calle con la consigna de resistir a 50 años del comienzo de la última dictadura cívico militar.
Hace 1 hora
Messi esquiva a Milei, la pelea Karina-Villarruel y el nuevo rol de un exalbertista
El Presidente se quedó otra vez sin su foto más buscada: con el 10 de la Selección Argentina. Tercer "No" de La Pulga en dos meses. Un nuevo cruce entre la hermana de Milei y la vicepresidenta. Y qué busca un ex funcionario de Alberto Fernández, hoy íntimo del mandatario libertario.
Javier Milei es fanático de las fotos con personalidades destacadas de diferentes lugares del mundo. Su séquito en las redes sociales se encarga cada vez que logra una de inundar Instagram y X con imágenes del Presidente con un destacado, sea Donald Trump, Elon Musk o Sylvester Stallone. En esta colección de fotos, su deseo más grande hoy es posar junto a uno de sus ídolos: Lionel Messi. Pero La Pulga le dijo por tercera vez que "No" en dos meses.
Hace 1 hora
El PJ destrozó la reforma laboral de Milei y presentó su propia propuesta
El Justicialismo busca contrastar su visión de “trabajo digno para el siglo XXI” con la reforma oficial, a la que acusa de profundizar un modelo regresivo para el empleo. El documento que difundió el Partido Justicialista sobre la reforma laboral generó malestar interno.
El PJ destrozó la reforma laboral de Milei y presentó su propia propuesta
El Partido Justicialista reiteró este viernes su rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei, al que consideró “una exigencia del FMI” orientada a “profundizar la precarización” con menos derechos, más carga horaria y salarios que continúan perdiendo poder adquisitivo. Además, propuso una línea de puntos esenciales de una propuesta propia para el mercado de trabajo. Una vez conocida la crítica a un proyecto oficial que todavía no es formal comenzó a surgir un malestar interno en el espacio.
Hace 1 hora
La ONU alerta sobre graves abusos y tortura en la Argentina de Milei
La ONU advirtió sobre abusos, tortura y retrocesos en derechos humanos en Argentina y exigió medidas urgentes para frenar la violencia institucional. El Gobierno acusó a Naciones Unidas de estar influenciados por referentes "kirchneristas".
La ONU advirtió por la precariedad de los derechos humanos en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. En un informe crítico, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas alertó sobre detenciones masivas, violencia policial desproporcionada, uso excesivo de la fuerza en protestas y graves fallas en la protección de personas privadas de libertad. El organismo exigió medidas urgentes para frenar abusos y garantizar estándares básicos internacionales.