Milei irá a la semifinal del Abierto de Polo de Palermo este sábado

Javier Milei participará este sábado de la primera semifinal del Abierto Argentino de Polo en Palermo, según reveló Noticias Argentinas. El Presidente volverá al Campo Argentino de Polo tras entregar el premio al campeón en el 2024.

La primera semifinal del Abierto Argentino de Polo 2025 entre La Natividad-La Dolfina y UAE Polo tendrá la presencia de nada menos que Javier Milei. A menos que durante la tarde llueva: según le confirmaron fuentes en Casa Rosada a NA, el Presidente cancelará su asistencia al encuentro en caso de precipitaciones.

Cabe recordar que Milei estuvo presente en la final del 2024, en la que le entregó el trofeo de campeón a La Natividad, tras vencer a La Dolfina.