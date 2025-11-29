Inundaciones en Indonesia ya dejan 303 muertos, según agencia de mitigación de desastres

El número de muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra tras las lluvias ciclónicas en la isla indonesia de Sumatra llegó a 303, informó el sábado el director de la agencia de mitigación de desastres del país, frente a la cifra anterior de 174 muertos.

Grandes zonas de Indonesia, Malasia y Tailandia se han visto afectadas durante una semana por lluvias torrenciales impulsadas por ciclones, con la formación de una inusual tormenta tropical en el estrecho de Malaca.

Al menos 279 personas siguen desaparecidas, mientras que unas 80.000 han sido evacuadas y cientos siguen varadas en tres provincias de la isla de Sumatra, la zona más occidental de Indonesia, según informó a la prensa Suharyanto, director de la agencia.

Los equipos de respuesta han utilizado helicópteros para entregar ayuda y realizar tareas logísticas en la zona norte de la isla, la más afectada, con carreteras cortadas e infraestructura de comunicaciones destruida por deslizamientos de tierra.

"Estamos intentando abrir la ruta de Tapanuli Norte a Sibolga (en la provincia de Sumatra Norte), que es la más gravemente cortada por tercer día consecutivo", declaró.

Añadió que las fuerzas de rescate intentaban superar un bloqueo vial causado por un deslizamiento de tierra, y que había personas atrapadas en un tramo de la carretera que necesitaban suministros. La presencia militar se reforzará el domingo para ayudar en las labores de socorro, añadió.

Los afectados por la lluvia intentaron saquear los suministros en la zona central de Tapanuli, que se vio gravemente afectada, añadió.

Al otro lado del estrecho de Malaca, en Tailandia, el número de muertos por las inundaciones en la zona sur del país subió a 162, según informó el sábado el portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat, frente a la cifra anterior de 145.

Con información de Reuters