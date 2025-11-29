Barcelona quiere el liderato del torneo frente a Atlético de Madrid

El cotejo entre Barcelona y Atlético de Madrid, por la fecha 19 de la Liga, se jugará el próximo martes 2 de diciembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Así llegan Barcelona y Atlético de Madrid
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona viene de un resultado igualado, -, ante Alavés. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid viene de empatar - ante Real Oviedo. En los últimos 4 partidos, acumula un hilo de victorias. Con una cifra de 9 tantos a favor, le han encajado 1 gol en todos estos cotejos.
Barcelona lleva puntaje perfecto en 6 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Barcelona quien ganó 2 a 4.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 31 puntos (10 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (8 PG - 4 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|2
|Barcelona
|31
|13
|10
|1
|2
|21
|3
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|4
|Atlético de Madrid
|28
|13
|8
|4
|1
|14
|5
|Betis
|21
|13
|5
|6
|2
|6
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas