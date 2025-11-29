Horóscopo fin de semana 29 y 30 de noviembre: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo.

Llega un nuevo fin de semana y Mhoni Vidente ya compartió sus predicciones para los doce signos del zodíaco. Este 29 y 30 de noviembre, los nacidos bajo las diferentes casas vivirán sacudones de energía, tanto positivas como algunas un tanto negativas. Lo fundamental, es conocer las vibras disponibles y a partir de eso tomar las decisiones estos dos días que se avecinan.

Horóscopo del 29 y 30 de noviembre: predicciones del fin de semana

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre.

Aries

Tu color de la suerte este fin de semana será el rojo fuerte. En el Tarot te salió la carta de el Sol, la buena suerte sigue de tu lado; te hará brillar más que nunca. En el amor, para los solteros se presentará una oportunidad con una persona del signo de Capricornio o Cáncer. Para quienes están en pareja, se viene una econciliación y estabilidad emocional. Tratá de evitar las mentiras. Vas a tener un golpe de suerte el domingo con los números 21 y 33.

Tauro

Vas a vivir un fin de semana en familia, quizás, hagan un viaje. En el plano romántico estás de suerte, porque te llega un amor fugaz y apasionado. El domingo prendé una vela blanca y pedile a tu ángel de la guarda que te ilumine para que sigas cosechando éxitos. Tus números de la suerte van a ser 21 y 37. Tu color es el azul y trata de usar mucho perfume para que atraigas más abundancia. En el Tarot te sale la carta de la Estrella, la buena abundancia que atraviesa tu signo; serán días de sorpresas agradables y de abundancia económica.

Géminis

Se viene un cambio de look y un nuevo estilo de vida se avecina. Este domingo aprovechá para salir a caminar al aire libre y tomar contacto con la naturaleza para que tu energía positiva crezca más. Tus números de la suerte son 08 y 19, tu color es el verde. En el Tarot te salió la carta de la Justicia, te llenará de grandes logros; esto te va a estar ayudando a formar un patrimonio en tu vida. Solo recuerda que el cariño y el amor no se compran, se dan. No dejes para después lo que puedes hacer hoy, administra más tu tiempo porque se va y ya no regresa.

Cáncer

Se te marca un periodo favorable para el azar, especialmente con los números 01 y 44. En el Tarot surge La Torre, una señal de transformaciones importantes que impulsarán avances personales si te permitís aceptar los cambios que llegan sin resistencia. Es recomendable tomar un poco de sol por la mañana usando ropa clara, para fortalecer tu energía. Hacia el viernes podrías experimentar cierta autocrítica por sentir que no avanzás al ritmo que deseás en lo profesional. No te castigues: tu naturaleza busca crecer y destacar, y eso lleva tiempo. Te llega una invitación social y es aconsejable que cuides la zona baja de la espalda. También es un buen momento para ser más reservado con lo que compartís en redes.

Leo

Este domingo conviene reorganizar tu entorno: ordenar tu clóset y mover algunos muebles ayudará a renovar la energía. Tus números de la suerte son 07 y 88, y el color recomendado es el rojo intenso. El Tarot muestra el As de Oros, una carta que anuncia buena fortuna y la capacidad de realizar cambios positivos con claridad y determinación. Mantené prudencia con las personas que te rodean, ya que podrías percibir intenciones poco sinceras. El fin de semana llega con momentos de diversión, sorpresas y la posibilidad de un viaje. Necesitás espacios de libertad para sentirte en equilibrio emocional. Evitá coqueteos innecesarios si estás en pareja. El sábado se presenta con varios compromisos relevantes.

Virgo

Te renovás comprando ropa y ajustando tu estilo. En el Tarot aparece El Loco, una carta que acompaña tu buena racha en proyectos y nuevas iniciativas. Es preferible no comentar demasiado tus planes para que puedan concretarse sin interferencias. También sugiere mantener la calma antes de tomar decisiones importantes. El viernes llega con carga laboral y presión, así que concentrarte en tus tareas sin involucrarte en conflictos será clave. Podrías atraer envidias, por lo que conviene proteger tu energía. Un amor del pasado podría buscarte. Cuidá las migrañas y relajate con un baño caliente por la noche. Hay posibilidades de recibir dinero extra mediante azar con los números 23 y 50, y se destaca el color azul. Si estás soltero, el fin de semana será propicio para conocer personas afines.

Libra

El viernes se presenta con muy buena energía. Lográs avances significativos en lo laboral, aunque es mejor no comentarlos demasiado para evitar envidias. El cierre de mes traerá bastante trabajo, pero tu disciplina y profesionalismo te favorecen. Recibís una invitación para una fiesta en la que destacarás especialmente; usar un color vibrante puede atraer el amor. Tus números son 17 y 66, y tu color recomendado es el rojo. En el Tarot aparece La Fuerza, que anuncia justicia y determinación para concretar cambios personales. En lo afectivo, esta carta aconseja no involucrarse con personas comprometidas; merecés una relación completa y clara.

Escorpión

Te salió El Emperador en el Tarot, anunciando una etapa clave para estabilizarte y crecer en varios aspectos. El viernes trae reuniones y posibles ajustes laborales que te beneficiarán, aunque conviene evitar discusiones con colegas. Es momento de dejar atrás rencores y trabajar el perdón, especialmente hacia algún familiar con quien hubo distancias. En lo amoroso, podrías sentir atracción por la pareja de un amigo; es fundamental ordenar tus emociones y no confundir la amistad con el deseo. Tus números son 11 y 29, y tu color recomendado es el amarillo.

Sagitario

El fin de semana estará muy orientado a la convivencia familiar y a los preparativos por tu cumpleaños. Serán días de buen ánimo y sorpresas agradables, incluidos regalos inesperados. Eso sí, moderá el consumo de comida y alcohol para evitar malestar posterior. El viernes habrá bastante actividad laboral y la posibilidad de recibir dinero extra. Tus números son 12 y 99, y tu color recomendado es el naranja. En el Tarot aparece El Diablo, una carta que resalta tu talento creativo y el deseo de reconocimiento. También anuncia un cambio positivo en tu desarrollo personal y te recuerda que no necesitás tantas opiniones externas. Cuidate de envidias y energías pesadas.

Capricornio

El domingo, último día del mes, es ideal para cortarte el cabello y vestir colores intensos que atraigan prosperidad. Pedile a tu ángel de la guarda por aquello que necesitás. Tus números son 20 y 30, y tu color recomendado es el azul. Alguien de Aries o Virgo podría buscarte para retomar una relación seria. En el Tarot aparece el As de Espadas, que destaca tu esfuerzo y crecimiento en lo laboral y académico. Aunque sos muy inteligente, a veces dudás demasiado; poné atención a cada detalle y el éxito llegará sin trabas. La carta también indica una buena racha económica y suerte en juegos de azar. Todavía estás a tiempo de cumplir metas antes de que termine el año.

Acuario

La carta del Mundo te salió en el Tarot, que indica que la fortuna está a tu favor y que es un buen momento para iniciar ese proyecto pendiente. También anuncia la ayuda de una persona influyente en el plano económico. Cuidate de envidias y llevá algo de plata encima para protección energética. El fin de semana será ideal para ordenar tu entorno: limpiar tu clóset, revisar pagos y poner al día tus asuntos personales. Un amigo podría pedirte dinero; lo mejor es no prestarlo para mantener tu buena racha. Continuás con tu rutina de ejercicio y cambios alimentarios; recordá evitar excesos. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 14 y 50, y el color recomendado es el blanco.

Piscis

El fin de semana trae buena fortuna en juegos de azar y lotería, especialmente con los números 08 y 19. Tu color favorable es el azul y el mejor día de la semana será el 30 de noviembre. El viernes habrá bastante trabajo por cierre de mes, así que mantené la calma para evitar enojos innecesarios. Si estás atravesando un quiebre amoroso, recordá que cada proceso tiene su tiempo y que algo mejor puede estar por venir. Llenarte de pensamientos positivos te ayudará a fortalecer tu lado espiritual. En el Tarot aparece La Rueda de la Fortuna, señal de evolución y madurez personal. Esta carta también recomienda hacer cambios en tu hogar para mejorar tu bienestar y abrir paso a nuevas etapas.