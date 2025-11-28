Quintela y el alcalde de Copiapó avanzan en la cooperación para potenciar el Paso Pircas Negras

Con el objetivo de avanzar en estrategias conjuntas relacionadas al desarrollo del Paso Internacional Pircas Negras y fortalecer la cooperación internacional, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió este lunes en la Residencia Oficial, al alcalde de Copiapó (Chile), Maglio Cicardi Neyra, junto a autoridades municipales de esa ciudad.

En el encuentro se abordaron temas vinculados al fortalecimiento de la conectividad fronteriza, la articulación institucional entre ambas regiones y las oportunidades logísticas que representa el corredor para el intercambio en materia comercial, turístico y cultural entre La Rioja y la Región de Atacama. Además, se analizó la posibilidad de optimizar el uso de los puertos chilenos como vía complementaria para la salida de productos regionales.

El alcalde Cicardi Neyra agradeció la recepción y destacó el interés común de ambas jurisdicciones en continuar trabajando en torno a la operatividad del paso fronterizo: "Estamos conformes con el diálogo mantenido y con la disposición expresada para avanzar en las gestiones necesarias”.

Además, las autoridades intercambiaron información sobre los aspectos técnicos y administrativos que requieren coordinación entre ambos países para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro del corredor. Los referentes tomaron como referencia la experiencia del Paso de San Francisco, actualmente operativo los siete días de la semana.

Cooperación en agenda

Los dirigentes no quieren que solo se trate de una mera cooperación comercial, sino también está previsto que los intercambios sean de carácter cultural para fortalecer la vinculación educativa y artística entre ambas regiones.

Estuvieron presentes en la reunión: la vicegobernadora Teresita Madera; el intendente de Capital, Armando Molina; la senadora nacional Florencia López; los diputados nacionales Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera; el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna; el administrador provincial de Vialidad, Jorge Escudero; y otras autoridades provinciales.

Por parte del municipio de Copiapó estuvieron presentes el encargado del Departamento de Cultura, Mauricio Ceriche Neira; la directora de Seguridad Municipal, Abigail Bravo Valladares; y el inspector de Seguridad Municipal, Camilo Tapia Toro.

Quintela fortalece lazos con India y abre nuevas oportunidades de inversión para La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo un encuentro con representantes de la India y de la industria Farmacéutica, quienes manifestaron su interés en realizar inversiones en la provincia en distintas actividades productivas.

Tras la reunión con el embajador de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, y con el empresario de la industria farmacéutica, Depiner Lamba, Quintela celebró el encuentro en su cuenta personal X (ex Twitter): "Estrechar lazos con otros países es muy importante para el desarrollo de nuestra economía, aprovechar nuestros recursos en un marco de respeto mutuo y de cuidado por el ambiente y la tierra".