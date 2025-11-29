Tormentas fuertes y cambio de temperatura: estas son las provicias en alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el despliegue de nuevos frentes de tormentas durante el fin de semana, que afectarán a por lo menos cuatro grandes áreas de la Argentina.

Con un cierre de noviembre demarcado por las altas temperaturas, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa activó este viernes la alerta amarilla por precipitaciones de elevada intensidad en el sector noroeste y este del país, junto a la central y cuyana.

¿Cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por tormentas?

Este viernes 28 de noviembre se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y extremo norte del territorio bonaerense.

Según el esquema de advertencias, cada una de las regiones podrán verse afectadas por lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrán superar los 80 km/h de forma localizada. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", completó el SMN.

Ya para el sábado 29, el sistema de precipitaciones se concentrará en la zona central del país, mesopotámica y franja limítrofe de Neuquén y Río Negro. Este escenario demandará la activación de ciertas medidas preventivas, tales como evitar salir, no sacar a basura y limpiar desagües y sumideros, entre otras.

Chau ola de calor ¿Qué va a pasar con las temperaturas durante el fin de semana?

Los sistemas de tormentas que se replagarán en distintas áreas del territorio argentino pondrá fin a la ola de calor que azotó a Argentina desde el miércoles.

Según el modelo climatológico, el fenómeno de altas temperaturas se mantendrá el sábado en Chaco, Formosa, Corrientes, Salta y Santiago del Estero, mientras que en el resto del país el mercurio tocará techos puntuales de 32° C.

Mismo panorama tendrá lugar el domingo 30, aunque un tanto más reducido: una suerte de domo de calor azotará la región fronteriza integrada por Chaco, Salta y Jujuy. Las máximas superarán los 42° C.