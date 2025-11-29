Trump se comunicó con Maduro la semana pasada para coordinar una reunión entre ambos

El presidente estadounidense Donald Trump, junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvieron la semana pasada una comunicación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, según publicó el New York Times en un artículo este viernes. En la conversación, hablaron sobre la posibilidad de un encuentro entre ambos en Estados Unidos, aunque todavía sin fecha.

La llamada entre los dos presidentes se da en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Caracas, en las que Trump acusó a Maduro de liderar el cártel de los Soles, una presunta organización narcoterrorista que según las autoridades norteamericanas "atenta contra la seguridad de los Estados Unidos". Otro factor de influencia son las visitas diplomáticas que los altos mandos norteamericanos están haciendo en la región, como en República Dominicana y Trinidad y Tobago, quienes ya confirmaron su apoyo a las operaciones "que combatan el narco" en la zona del Caribe.

Durante la comunicación, Trump habría amenazado a Maduro con aumentar la presencia militar en la zona si él y los demás funcionarios del Gobierno de Caracas no renuncian "en un plazo acotado" y dejan el poder. Por su parte, el dirigente venezolano le habría ofrecido a Trump algunas garantías para que petroleras estadounidenses operen en el país.

Ni de la Casa Blanca ni desde el Palacio de Miraflores emitieron opinión sobre el artículo del Times o sobre una posible reunión entre los mandatarios.

Ataques por tierra: la inminente amenaza de Trump que tensiona a Venezuela

La noticia de la llamada entre ambos llega justo un día después de que el mandatario estadounidense señalara este jueves que tiene pensado comenzar "muy pronto" acciones directas por tierra contra presuntos narcotraficantes venezolanos. Lo dijo durante una videollamada con militares estadounidenses, en el marco del Día de Acción de Gracias, que se celebró el jueves en el país.

Según explicó el mandatario estadounidense, por los recientes ataques ordenados por mar los traficantes "ya no quieren hacer entregas" por ese medio, por lo que "resulta prudente empezar" con las incursiones terrestres.

"En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Y como consecuencia de esas acciones, ya no hay muchos viniendo por mar", afirmó el magnate republicano, según explicaron fuentes estadounidenses.

"Y como probablemente hayan notado que la gente no está queriendo hacer entregas por mar, vamos a empezar a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto", concluyó el mandatario, sin dar mayores detalles de cómo serían esos ataques.

Desde septiembre, las tropas norteamericanas hicieron 21 ataques contra barcos y lanchas con presuntos cargamentos de drogas, en los cuales fueron asesinadas al menos 83 personas sin haber probado si estaban ligados al narco o no.